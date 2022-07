Carlotta Frenquellucci nuova amministratrice unica di Anthea

Attualità

Rimini

| 16:09 - 05 Luglio 2022



L’assemblea dei Soci di Anthea, composta dai Comuni di Rimini, Bellaria – Igea Marina, Santarcangelo e Morciano di Romagna, ha nominato Carlotta Frenquellucci nuova Amministratrice Unica della società in house che si occupa, in regime di affidamento diretto, dei servizi di conservazione, valorizzazione e gestione del territorio e del patrimonio degli enti soci.



Carlotta Frenquellucci succede ad Andrea Succi, che ha guidato Anthea dal 2013 sino ad oggi. Svolgerà il ruolo di Amministratrice Unica per i prossimi tre anni.



Quarant’anni, laureata nel campo delle discipline umanistiche, è docente di lettere. Tra le altre cose, ha prodotto e curato la direzione artistica di numerosi eventi di successo, fra cui Matrioska Labstore e Al Meni.



“Il mio approccio e il mio contributo saranno di pensiero e strategia, di relazioni e di contenuti – le sue prime parole -. Data la mia formazione di tipo umanistico, affiancherò i tecnici di Anthea fornendo una visione di città che si prenda cura della sua bellezza e della sua comunità. Mi piacerebbe dare un innesto culturale all’attività di Anthea, implementando movimento, ricerca, scoperta e contemporaneità”.