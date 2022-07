Nuovo comandante della Capitaneria ricevuto dal sindaco di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:46 - 05 Luglio 2022





In vista del passaggio di consegne del Comando del Compartimento Marittimo e della Capitaneria di Porto di Rimini, che si terrà ufficialmente venerdì, questa mattina (martedì 5 luglio) il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni ha ricevuto la visita del nuovo Capitano di Fregata Giorgia Capozzella e del suo predecessore, il Capitano Marcello Monaco, che andrà ad assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Direzione Marittima di Olbia. Presente anche il comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica, Maurizio Spanò.



È stata l’occasione per salutare il Capitano Monaco, ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto in questi anni, e per rafforzare il rapporto di collaborazione con il Comando del Compartimento Marittimo e della Capitaneria di Porto di Rimini, assicurando piena collaborazione da parte dell’amministrazione comunale misanese.