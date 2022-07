Arcigay invita al Rimini Summer Pride il 21enne tiktoker vittima di aggressione omofoba

Attualità

Rimini

| 15:26 - 05 Luglio 2022

Gabriele Gentile (foto da Instagram).





Arcigay Rimini invita ufficialmente Gabriele Gentile al Rimini Summer Pride in programma il prossimo 30 luglio. Gabriele, 21enne "tiktoker" conosciuto con il nickname di Avocadogabb, è stato vittima di un'aggressione omofoba, in occasione della Notte Rosa, da lui stesso denunciata in un video sui social. "È stato aggredito da vigliacchi che si ritenevano in diritto di farlo, di umiliarlo pensando magari che non avrebbe reagito. Invece non solo Gabriele ha avuto la presenza di spirito di scappare ma ha anche dato un grande esempio di coraggio denunciando pubblicamente quanto avvenuto", scrive in una nota il presidente di Arcigay Rimini, Marco Tonti, denunciando "l'ennesimo caso di omofobia", un fenomeno "che per qualcuno non esiste". Arcigay rilancia la richiesta di approvare una legge penale per punire l'omotransfobia, invitando "a una presa di coscienza" e a dare "un riconoscimento che questi fatti, purtroppo spesso taciuti, sono terribile quotidianità per tanti e tante giovani".