Santarcangelo, schianto tra auto e scooter: grave un 63enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:42 - 05 Luglio 2022

Un grave incidente stradale è avvenuto alle 13.10 di oggi (martedì 5 luglio) sulla via Braschi a Santarcangelo di Romagna. Lo scontro, all'incrocio con via Felici, ha coinvolto un'utilitaria condotta da una donna e uno scooter guidato da un 63enne. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna è invece uscita incolume dall'incidente. Sul posto, oltre al personale del 118, una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico sulla via Montevecchi, per consentire i soccorsi. Il traffico è stato poi gestito su una sola corsia.