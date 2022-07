Danneggia le auto in sosta, poi prende a pugni due giovani per rubare un cappello: arrestato

Cronaca

Momenti di concitazione nelle prime ore della mattina di sabato scorso (2 luglio), sul lungomare Tintori, dove due ragazzi sono stati presi a pugni da un giovane di nazionalità senegalese. I fatti sono avvenuti intorno alle tre: secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'uomo, che in precedenza era stato visto danneggiare le auto in sosta, ha colpito con un pugno la spalla di un ragazzo, portandogli via un cappello, per poi aggredire, sempre con un pugno ma al volto, l'amico intervenuto in difesa. Dopo i fatti il giovane senegalese è scappato verso la spiaggia, venendo però rintracciato e arrestato dagli agenti. Le ipotesi di reato sono la rapina, la resistenza a pubblico ufficiale e il danneggiamento. Il giovane è stato inoltre denunciato per percosse (in pratica il secondo pugno sferrato dopo la rapina del cappello) e inosservanza a foglio di via obbligatorio.