Parco Sasso Simone e Simoncello, dieci escursioni nella natura per ogni età con Microcosmi

Attualità

Pennabilli

| 14:15 - 05 Luglio 2022



Proseguono al parco Sasso Simone e Simoncello gli appuntamenti della rassegna Microcosmi, organizzata da Chiocciola la casa del nomade.



Microcosmi nasce dal desiderio di raccontare i piccoli mondi naturali e umani che si incontrano da millenni nel Parco offrendo esperienze di scoperta e conoscenza accompagnati da guide ed esperti locali. Per l’elaborazione del programma l’associazione Chiocciola la casa del nomade, formata da un gruppo di giovani di Pennabilli, lavora per accogliere sguardi nuovi su questo territorio, coinvolgendo esperti, artisti, scienziati e cantastorie che possano offrire punti di vista diversi e occasioni di confronto tra questo e altri luoghi.



Microcosmi inoltre coinvolge anche le comunità dei sei comuni del Parco e le rende protagoniste del racconto dei luoghi che vivono e custodiscono da generazioni con l’idea che per migliorare la fruizione del Parco sia necessario un equilibrio tra la protezione della natura e dei suoi abitanti.



In più, per l’edizione 2022, ogni mese, Microcosmi propone alcune tematiche su cui riflettere insieme lanciate sui social tramite una comunicazione e una grafica un po’ sarcastica e provocatoria a cura di TiNO – Linda Valenti e Gregorio Giannini. Per il mese di luglio il tema è "Iluminiamo il parco”: partendo dal concetto di energia elettrica sostenibile si propone un cambio di rotta a partire dall’educazione e dalla cultura, i capitali sui quali si innesta il nostro essere comunità.



Per questo mese sono dieci gli appuntamenti in programma, per tutti i gusti e tutte le età: attività in famiglia, trekking notturni, bike experience, il fascino del lupo, memoria, cultura e tradizioni.



Info e iscrizioni: telefono e whatsapp - 328 7268745 E-mail: microcosmi.parcosimone@gmail.com



La settimana inizia con il Gap_Camp all’interno del progetto partecipativo G.A.P. Generazione Parco. Una grande traversata del Parco Sasso Simone e Simoncello dedicata a ragazze e ragazzi, dai 12 ai 18 anni, con l'accompagnamento di Guide Ambientali e notte in tenda. Un viaggio tra natura e comunità del Parco, per scoprire la sua anima più selvatica ma anche per condividere pensieri sull’abitare il territorio e sulla sua funzione di conservazione della natura. Attività gratuita rivolta ad un numero massimo di 12 partecipanti, promossa dal Parco del Sasso Simone e Simoncello in collaborazione con Chiocciola la casa del nomade finanziata dal progetto G.A.P. - GenerAzione Parco con il sostegno della legge n. 12 della Regione Emilia-Romagna.



Questo fine settimana, sabato 9 luglio doppio appuntamento: un trekking notturno multiculturale e multilingue dedicato alla bellezza dell’incontro nella diversità, con pic-nic condiviso e jam session aperta a tutti, organizzato in collaborazione con Rimini Language Exchange; mentre per gli appassionati di bici escursione notturna in mountain bike al Sasso Simone con cena a base di primo, carne alla griglia, patate al forno, vino e birra. A cura di ASD Gruppo Ciclistico Carpegna Avis Alto Montefeltro.



Domenica 10 luglio un’escursione sul sentiero delle Madonne Abbandonate, alla scoperta delle cellette dei crocevia e del borgo di Ca’ Marinelli, dove ritrovare le tradizioni della vita di campagna.



Sabato 16 luglio invece è dedicato al lupo con un cammino tra boschi e calanchi fino allo spettacolo “Paolo dei Lupi”, liberamente ispirato alla vita del biologo e poeta Paolo Barrasso, di e con Francesca Camilla D'Amico. In collaborazione con Toscana d’Appennino.



Sabato 23 e domenica 24 luglio, presso il Rifugio Casa del Re, a Sestino, concerti a ballo, laboratori di balli delle tre regioni, trekking per tutti e festa nell’aia, con musica popolare italiana ed europea. In collaborazione con Rifugio Casa del Re e Toscana d’Appennino.



Domenica 24 luglio inoltre escursione tra antichi castelli feltreschi e aree ad alta biodiversità; visita guidata al sito archeologico del castello e stand gastronomici con piatti della tradizione contadina. In collaborazione con la Festa contadina di Montecopiolo, comune da poco entrato a far parte della Regione Emilia-Romagna.



Giovedì 28 luglio si lavora per l’accessibilità, l’Ente Parco propone una giornata formativo-dimostrativa sull'escursionismo condiviso con Joelette a cura della Riserva Naturale della Gola del Furlo. La partecipazione è gratuita, riservata a operatori CEA, guide ambientali escursionistiche, educatori ambientali e associazioni di volontariato.



Le attività del mese si chiudono sabato 30 luglio camminando tra dolci pendii panoramici, resti di castelli e borghi dal fascino medioevale, fino a raggiungere il famoso Palio dei Conti Oliva a Piandimeleto.