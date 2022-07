Volley B2 femminile, Valeria Tallevi l'opposto di Lasersoft Riccione

Sport

Riccione

| 14:12 - 05 Luglio 2022

Valeria Tallevi.

Innesto importante e di spessore per la Lasersoft Riccione Volley. Dopo la conferma di Moltrasio, il ritorno di Gugnali e l'annuncio della banda Gabellini, la società del Presidente Tontini ufficializza l'arrivo dell'opposto Valeria Tallevi.

Classe 1989, 180 cm di altezza, originaria di Fano è questo il breve identikit di Valeria che porta in dote numerose stagioni trascorse in serie B2 e B1, fino ad arrivare all'esordio in A2 con la Battistelli Consolini, e tanti punti messi a terra. Sempre protagonista, sempre determinante per le formazioni nelle quali ha giocato.



Queste le parole di Valeria: "Ho accolto con entusiasmo la chiamata di Giuseppe (Presidente) e Sanzio (Direttore Sportivo) che mi hanno presentato la società e illustrato il loro progetto. Avevo necessità, inoltre, per motivi lavorativi di rimanere nel circondario e Riccione è stata la scelta perfetta. In squadra sono contenta di ritrovare alcune compagne beachers, come Giulia Moltrasio, già presentata dalla società nei giorni scorsi. Ci sono tutti i buoni propositi per fare bene e divertirci".



La carriera di Valeria Tallevi



-2021/22 serie B2 Cattolica

-2020/21 serie B2 Fano

-2019/20 serie B2 Fano

-2018/2019 serie B2 Castelbellino

-2017/18 Serie B2 Jesi

-2016/17 serie A2 S.Giovanni in M.

-2015/16 serie B1 S.Giovanni in M.

-2014/15 serie B2 S.Giovanni in M.

-2013/14 serie B1 Snoopy Pesaro

-Giovanili Fano/Lucrezia Volley