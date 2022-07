Verucchio, il 9 luglio la Rocca Malatestiana location della cena a paella e sangria

Eventi

Verucchio

| 14:07 - 05 Luglio 2022

A Verucchio arriva la “Festa di mezza Estate”, musica e buon cibo in uno scenario incantevole e ineguagliabile, quello della Rocca Malestiana. La Cooperativa Atlantide e Gm Eventi hanno organizzato per sabato 9 luglio un evento imperdibile: la Rocca Malatestiana alle 20 si farà location di una cena a base di paella e sangria, accompagnata dalla musica dal vivo anni ’70-80 dell’Area 69 Band e da un Dj set.



I biglietti per partecipare alle attività sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Verucchio (https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-verucchio/).



Per info e per prenotarsi alla cena è possibile telefonare al 338-8276102 o allo 0541 670280, oppure scrivere una mail a roccaverucchio@atlantide.net