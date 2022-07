Calcio D, Abel Gigli per la difesa del Ravenna

Sport

Ravenna

| 14:02 - 05 Luglio 2022

Abel Gigli.

Nuovo rinforzo per la difesa del Ravenna. Si tratta dell'ex Rimini, nazionale somalo, Abel Gigli, difensore centrale classe 1990. Una carriera iniziata nelle giovanili del Parma e che lo ha portato ad indossare tante casacche tra cui Chieti, Gozzano, Crotone in serie B. Alcune esperienze nella serie A slovena con ND Gorica e Maribor. Negli ultimi anni è stato anche convocato dalla nazionale somala con la quale ha totalizzato 5 presenze ed una rete.



Abel racconta così le motivazioni del suo approdo in giallorosso: “Possono sembrare parole scontate, ma quando arriva una proposta da una piazza estremamente importante per la serie D come il Ravenna è facile accettare. Sento di avere a che fare con una società organizzata e competente, il Direttore ha fatto calcio tanti anni ed ho già visto che dopo una stagione passata a lottare per la vittoria del campionato fino alla fine c’è già l’ambizione di riprovarci".