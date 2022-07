Eraldo Pecci a Viserba per i giovedì del Circolo nautico

Eventi

Rimini

| 12:48 - 05 Luglio 2022

Eraldo Pecci.

L'associazione "Circolo nautico Fossa dei Mulini" di Viserba dà il via a una serie di incontri serali rivolti non solo agli associati, ma a tutti coloro che desiderano partecipare. "Le nostre vogliono essere chiacchierate informali di fronte al mare, - spiegano dal circolo - con temi di interesse generale e locale."



Il primo incontro, giovedì 7 luglio alle 21, vedrà come ospite il noto ex calciatore riccionese Eraldo Pecci, oggi commentatore televisivo.



Il titolo della serata sarà "Calcio, due visioni a confronto": non solo sport nazionale, ma anche momento educativo per i giovani.