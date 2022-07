A Montefiore la "Luna in Acquario" apre il Festival de "I borghi più belli d'Italia"

Eventi

La Rocca malatestiana di Montefiore Conca.

Sarà la 'Luna in Acquario', scritto e diretto da Luca Guerini, in scena il 7 luglio alla Rocca Malatestiana (via II Giugno), ad aprire in città il cartellone del Festival de I Borghi più belli d'Italia. Lo spettacolo, con ingresso a 10 euro e inizio alle ore 21, è inserito nella rassegna teatrale della Rocca Malatestiana, organizzata dall'associazione culturale "Compagnia di Ricerca Castello" di Montefiore Conca e vedrà in scena Cecilia Finetti, Gianni Scatasta e Angelo Tinti.



Il testo, onirico e affascinante, narra l'arrivo di una cometa, portatrice di cattivi presagi. Il Portogallo decide quindi di rinchiudere in un manicomio le menti più brillanti e alcuni impostori per evitare il sovvertimento dell'ordine sociale, ma una donna innamorata del poeta Vitor Dalva manderà all'aria i piani dell'intera nazione.



"Si tratta di un testo nato durante la pandemia, dunque sono presenti al suo interno delle metafore del periodo in cui è stato composto - racconta Luca Guerini, autore e regista dello spettacolo -. Sono sicuro che il personaggio del poeta Vitor Dalva rimarrà impresso negli spettatori per la sua forza evocativa, per le sue parole e i loro suoni. Egli dimostra di avere una sensibilità che fa innamorare Inès dopo solo una notte".



"A fare da sfondo al programma ricco e denso di eventi sarà una delle più belle corti malatestiane, che ospiterà in particolare Skenexodia, realtà teatrale diretta da Luca Guerini, che ne è anche il fondatore - spiegano gli organizzatori della manifestazione -. Gli spettacoli di Guerini trattano molteplici argomenti, dalla letteratura classica, alle sceneggiature comiche, e sono adatti a qualsiasi tipologia di pubblico. Chiunque dopo la visita pomeridiana può decidere di fermarsi e di godersi la rocca anche nella serata".



"Dopo anni piuttosto difficili, torniamo a proporre queste iniziative che hanno un compito di primaria importanza - proseguono gli organizzatori -, e cioè quello di promuovere la cultura, nel contempo il 'Festival dei Borghi più belli d'Italia' ci offre una bella opportunità che è quella di allargare la visibilità. Da Rimini questi nostri eventi potranno 'viaggiare' per tutta la Romagna, perché questa terra non è solo riviera. I suoi suggestivi borghi infatti incorniciano una tradizione enogastronomica che è nota in tutto il mondo. Un grande ringraziamento dunque al Festival dei Borghi per la preziosa collaborazione".