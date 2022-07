Musica, mostre, concerti, film: non si fermano gli eventi a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:40 - 05 Luglio 2022

Incognito sul palco di Percuotere la mente il 10 luglio.



Dopo la Notte Rosa, gli appuntamenti riminesi della settimana proseguono con un fitto calendario di cose da fare. A partire dal programma culturale con il Festival del Mondo Antico, lo storico appuntamento riminese fra antico e presente che per tre settimane, dal 6 al 31 luglio, porta conversazioni serali, laboratori, presentazioni di libri e visite guidate con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si divideranno tra l’Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città. Fra gli ospiti dgli 11 incontri Filippo Ceccarelli e Paolo Pagliaro, Paolo Rumiz, Roberto Zichittella e Micol Flammini, studiosi di fama come Gino Bandelli e Giovanni Brizzi, Ivano Dionigi, Maria Giuseppina Muzzarelli, archeologi come Paolo Carafa, storici dell’arte come David Ekserdjian e Giovanni C.F. Villa, intellettuali e scrittori come Lorenzo Pavolini, Francesco Filippi, Elena Kostioukovitch.







Sul fronte musicale, continuano gli appuntamenti sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, dove sabato 9 luglio arrivano 4 big della musica come: Boro Boro – Capo Plaza – Lazza – Tony Effe.







Fino al 10 luglio l’estate musicale di RDS 100% Grandi Successi anima il Belvedere affacciato sul mare di Rimini tra dirette e spettacoli. Il programma quotidiano viene animato tutti i giorni dai mattatori di RDS Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco nel week-end. Due le performance d’eccezione di questa settimana, quella di Francesco Gabbani venerdì 8 luglio e quella di Noemi sabato 9.



Gli appuntamenti con la musica continuano domenica 10 luglio con Percuotere la mente, la sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, che propone il gruppo musicale Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, direttamente dall'Inghilterra, mentre lunedì 11 luglio la cantante coreana Youn Sun Nath rinnova il suo duo con il chitarrista svedese Ulf Wakenius per una serata nell’ambito di Crossroads alla Corte degli Agostiniani.







Atteso l’appuntamento al Cinema Fulgor con il regista di Chicago che in tre anni, dal 1978 al 1981, neppure trentenne, gira tre film diventati cult e destinati a entrare nella storia del cinema e rimanere scolpiti nella memoria collettiva di un’intera generazione: Animal House, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. Dopo 25 anni, John Landis torna a Rimini mercoledì 6 luglio, per uno speech aperto a tutti condotto da Francesca Fabbri Fellini. L’8 luglio, per la rassegna ‘Gli anni Ottanta, Rimini e la musica: un'estate sulle tracce di Pier Vittorio Tondelli’, nel giardino delle sculture del Part ci sarà la presentazione del libro fresco di stampa ‘8TANTA RIMINI’ di Maurizio Maria Taormina, edito dalla casa riminese Bookstones Edizioni.



Nel week-end il Teatro Galli ospita Commune, lo spettacolo di Maria Magdalena Kozłowska con una gang di musicisti che celebra il potere femminile attraverso la musica classica, nell'ambito di Santarcangelo Festival.







Fino al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte” con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Da sabato 9 luglio, l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum prosegue e si integra di nuovi contenuti con la mostra Fellini forbidden, dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova’. Al Grand Hotel fino all’8 luglio si può visitare invece la mostra "Azzurra-la Grande Storia della Nazionale - 1982-2022" inaugurata in occasione dell'evento di inaugurazione del Calciomercato 2022-23, il 30 giugno, mentre sulla spiaggia, si può ammirare La Vita Dolce un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”.







Da non perdere il weekend all’insegna dei piaceri di Bacco con P.Assaggi di Vino. Appuntamento dall’8 al 10 luglio, dalle 19 in poi, alla Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, per tre notti intere di assaggi e di spettacoli. Da lunedì 11 torna anche Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games, giunto alla sua XXXVIII edizione. Numerose le iniziative diffuse nei luoghi più suggestivi della città di Rimini tra il centro storico e la Marina, dove tornano la mostra mercato del fumetto, i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention.







La Rassegna estiva al Parco degli Artisti continua questa settimana con il monologo “Einstein forever” in cui Gabriella Greison, scrittrice, performer e divulgatrice scientifica, ripercorre la vita del più grande scienziato di tutti i tempi. A Rimini Terme domenica 10 luglio tornano i concerti all’Alba con Cristina Di Pietro che canta Battisti. Tra gli appuntamenti in centro storico, all’Arena Francesca da Rimini, il 5 luglio si esibiscono i Nashville & Backbones e il Quartetto Eos giovedì 7 luglio.







Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.



Da luglio i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, si animano anche con il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour e con l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.







Rilevanti anche gli eventi sportivi ospitati a Rimini nel corso della settimana: da venerdì 8 luglio la Fiera ospita il Campionato Nazionale di Danza Sportiva, mentre sabato 9 ai piedi della Ruota Panoramica di Rimini va in scena il Red Bull Dance Your Style, l'evento globale di street dance, che vede ballerini provenienti da tutta Italia. Da sabato 9 luglio partono anche le iniziative sportive benefiche di Rimini for Mutoko con la nuova edizione della Run Rise summer edition e i tornei di Foot Volley.







Il calendario, giorno per giorno









Fino a domenica 10 luglio2022



Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro

Rds on summer



Rds on summer: diretta radio e tv, animazione, DjSet con Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco. Ospiti d’eccezione Francesco Gabbani e Noemi



Per l'estate 2022 tornano l'intrattenimento e la musica di Rds on summer, Radio Partner dell'estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le voci di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco nel week-end. Previste inoltre tante attività di animazione speciali, con cui RDS porterà tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: durante tutto il periodo, i Dj-set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno la piazza - alle 18:30 dal martedì al venerdì.

In chiusura, RDS ospiterà l'esibizione di due grandi artisti musicali, venerdì 8 luglio Francesco Gabbani, che promuove il nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici”, e sabato 9 luglio Noemi, una delle cantautrici più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, che quest’anno ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston con “Ti amo non lo so dire” (orario: 21.30 / 22 circa). Ingresso libero.







da mercoledì 6 a domenica 31 luglio 2022



Piazzetta Francesca da Rimini e Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Antico/Presente - Festival del Mondo Antico



XXIV edizione. Consenso | Con-Senso. Propaganda e potere dall'antichità ad oggi



Torna la rassegna culturale dedicata al dialogo tra il passato e il presente, tra la storia e l’attualità, giunta alla XXIV edizione.



Gli incontri hanno come tema centrale quello del Consenso | Con-Senso, da intendersi nella sua plurima natura di concetto, di necessità, di strategia messa in atto da chi governa, dalle élite, dai media per acquisire il favore del popolo o, semplicemente, del pubblico.



In un rimando continuo tra passato e presente, la narrazione riguarda le figure della storia: dall’imperatore Augusto, a Mussolini, da Carlo V a Napoleone, per passare poi alla religione e alle esigenze rappresentative nel medioevo e nell’età moderna. Si raggiunge poi la contemporaneità, con un’analisi dei metodi utilizzati nella politica di oggi, italiana ed europea. Viene inoltre illustrato il consenso nello sport, attorno al Mediterraneo antico e moderno, nell’architettura medievale e contemporanea, fino al costume e allo spettacolo.



Tutto questo viene raccontato dai giornalisti Filippo Ceccarelli e Paolo Pagliaro, Paolo Rumiz, Roberto Zichittella e Micol Flammini, studiosi come Gino Bandelli e Giovanni Brizzi, Ivano Dionigi, Maria Giuseppina Muzzarelli, archeologi come Paolo Carafa, storici dell’arte come David Ekserdjian e Giovanni C.F. Villa, intellettuali e scrittori come Lorenzo Pavolini, Francesco Filippi, Elena Kostioukovitch. Tra i primi appuntamenti:



Mercoledì 6 luglio alle ore 21 all’Arena Francesca da Rimini, i professori Giovanni Brizzi e Gino Bandelli si confronteranno sul Consenso nel mondo antico e i suoi riflessi nella modernità.



Venerdì 8 luglio per gli incontri serali (ore 21.30), sempre all’Arena, sarà l’archeologo Paolo Carafa a raccontare l’affascinante figura dell’imperatore Augusto.



Oltre agli incontri, conferenze serali e presentazioni di libri, ci sono i 'Percorsi Museo-Città' e la sezione dedicata ai 'Frammenti di Archeologia' con visite guidate, senza dimenticare il 'Piccolo Mondo Antico Festival' dedicato ai bambini e l'area dedicata a 'Il Festival altrove', ovvero le iniziative che si svolgono fuori Rimini. Alcune iniziative richiedono la prenotazione: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1594



mercoledì 6 luglio 2022



Rimini, Cinema Fulgor

John Landis torna a Rimini 25 anni dopo



Il regista sarà al cinema Fulgor e al Fellini Museum



L’ultima volta a Rimini di Landis risale al 1997, in occasione dell’ultima edizione di RiminiCinema, quando fu insignito del premio Fellini. Ritorna nel 2022 per tenere uno speech aperto a tutti al Cinema Fulgor.



Ad introdurre e condurre l’incontro – a ingresso libero - sarà Francesca Fabbri Fellini.



Ore 19.00. Ingresso libero. Info: 0541.704494 cineteca@comune.rimini.it





venerdì 8 luglio 2022



Sedi varie – Rimini

Gli anni Ottanta, Rimini e la musica: un'estate sulle tracce di Pier Vittorio Tondelli



Incontri, concerti, spettacoli, dedicati allo scrittore di Correggio



Era il 5 luglio del 1985, quando Pier Vittorio Tondelli presentava al Grand Hotel il suo terzo libro, “Rimini”, il romanzo della sua consacrazione, successo editoriale con più di 100 mila copie vendute, divenuto poi uno dei ritratti più calzanti e arguti di quegli intensi anni Ottanta. 37 anni dopo quella iconoclastica presentazione, Rimini si re-immerge in quegli anni attraverso un programma di appuntamenti ed iniziative dedicate e ispirate a Tondelli e al suo immaginario, che accompagnano l’estate tra parole, musica, teatro.



Si parte l’8 luglio, nel giardino delle sculture del Part (ore 18, ingresso libero), con la presentazione del libro fresco di stampa 8TANTA RIMINI di Maurizio Maria Taormina, edito dalla casa riminese​Bookstones Edizioni. Una passeggiata tra discoteche, divertimenti, playlist musicali e bussole da viaggio, accompagnati da Tondelli e da alcune pagine scelte da "Rimini".



L'autore, Maurizio Maria Taormina dialoga con il giornalista Giorgio Tonelli.







da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022



Piazza sull'acqua - Rimini centro storico

P.assaggi DiVino



Ponte di Tiberio e dintorni. Tre serate dedicata ai vini DOC di Rimini



Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese si danno appuntamento al Ponte di Tiberio e nella piazza sull'acqua a due passi dal Borgo San Giuliano, per vivere, calice alla mano, tre notti intere di assaggi e intrattenimento. Tre serate, dedicate al vino DOC locale e al secolare legame culturale ed enogastronomico che lo unisce all’entroterra della Provincia di Rimini. Non mancheranno menù e proposte streetfood a tema.



Orario: 19 – 24. Ingresso: gratuito + degustazioni a pagamento



Info: 0541 787037







sabato 9 luglio 2022



Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare

Rimini Beach Arena

Poker Sound Festival



Un grande appuntamento di musica Trap al Rimini Beach Arena con 4 top ospiti nel settore: BORO BORO – CAPO PLAZA – LAZZA – TONY EFFE, tra i più grandi RAPPER nel genere TRAP per un grande festival a Rimini.



Biglietti disponibili qui



Ore 18.00. Ingresso a pagamento



Info: 335 5645740







domenica 10 luglio 2022



Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Incognito



Percuotere la mente



La sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, Percuotere la mente, propone il concerto del gruppo musicale Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, direttamente dall'Inghilterra.



Nati oltremanica nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Blue” Maunik, voce e chitarra del gruppo, gli Incognito sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica.



Una fluidità nelle composizioni che non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all’r&b. Partner del concerto è Radio Montecarlo, radio ufficiale del tour italiano della band.



Ore 21.15. Ingresso a pagamento



Info: 0541 704294-96





lunedì 11 luglio 2022



Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Youn Sun Nah & Ulf Wakenius



Spettacolo musicale nell'ambito di Crossroads



Nell'ambito del Festival itinerante Crossroads, Jazz e altro in Emilia Romagna, appuntamento con la cantante coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, che rinnova il suo duo con il chitarrista svedese Ulf Wakenius.



Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Biglietteria serale dalle ore 19:30, tel. 338 2273423. Apertura cancelli ore 20:30. Info: 0544 405666 info@jazznetwork.it







11 – 17 luglio 2022



Rimini, centro storico e Piazzale Fellini



Cartoon Club



Dal 11 al 17 luglio torna il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games. Per la sua XXXVIII edizione il Festival celebrerà i 60 anni di Diabolik, con mostre, incontri e spettacoli. Tema dell’edizione 2022 è la Salvaguardia del Pianeta, con numerose iniziative tutte dedicate all’ambiente.



Il Festival è diffuso nei luoghi più suggestivi della città di Rimini. Il centro storico, con la centralissima Piazza Francesca da Rimini, sarà sede delle proiezioni dei cortometraggi in concorso, la corte degli Agostiniani ospiterà anteprime e premiazioni; il Museo della Città, vera cittadella del Festival, si animerà con mostre, incontri, workshop, masterclass e progetti speciali; la Piazza sull’acqua di fronte allo storico Ponte di Tiberio, inaugurerà un vero e proprio villaggio dedicato a bambini e famiglie con eventi dedicati. Dal 14 al 17 luglio, si torna in Piazzale Federico Fellini a Marina centro, dove sarà allestito il tradizionale villaggio per la mostra mercato del fumetto, con un grande palco per i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention; il Palazzo del Turismo sarà la sede degli incontri con autori e professionisti del settore, mentre la piaggia si animerà con originalissime performance di disegno dal vivo.

Novità di quest'anno è la nascita di Joy Rimini, il salone dedicato ai games e alla pop culture presso i padiglioni della Fiera di Rimini dal 15 al 17 luglio.









Tutti gli appuntamenti







Dal 5 luglio a fine agosto 2022



Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40



Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle



Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere 'sotto le stelle'. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.



martedì 5 luglio: Una squadra - il film, di Domenico Procacci. Il regista rimette insieme la storica squadra di tennis composta Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli per raccontare la finale di Coppa Davis giocata e vinta nel 1976 a Santiago contro il Cile di Pinochet, un evento allora al centro di una feroce battaglia politica.



mercoledì 6 luglio: La Fellinette, di Francesca Fabbri Fellini. A seguire “Le tentazioni del Dottor Antonio”, episodio del film del 1962 “Boccaccio 70”, di Federico Fellini. (Ingresso libero)



martedì 12 luglio: E' stata la mano di Dio, l'ultima fatica di Paolo Sorrentino. Forse il film più intimo, magico ed essenziale del regista



Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) - 5 € (ridotto)







martedì 5 luglio 2022



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

Nashville & Backbones



SGR Live: Concerto all'Arena Francesca da Rimini



Nella splendida cornice di Castelsismondo si esibiscono i Nashville & Backbones.



Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica), Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni), Stefania Pozzi (Voce / Violino) e Marco Maccari (Voce / Banjo / Chitarra), propongono un genere musicale folk/country dalle forti tinte pop e rock.



Nei loro concerti c’è spazio sia per le cover che per i brani originali, come quelli degli Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y, per una serata all'insegna del divertimento o per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti.



Ore 21.30 Ingresso libero







tutti i mercoledì d'estate 2022



Rimini centro storico

Rimini Shopping Night



Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per una serata di shopping, food, musica e cultura.



In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura.



Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.



Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.



Orario: fino alle 23.30







tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022



Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda



Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate, un'iniziativa, giunta alla quinta edizione, e organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città. Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a seconda delle serate: dj set, gruppi live...per un momento di svago e divertimento per tutte le età.



Orario: 18.00 - 23.00







giovedì 7 luglio 2022



Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

Quartetto Eos: Da Bach ai Led Zeppellin



SGR Live: Concerto all'Arena Francesca da Rimini



Nella splendida cornice di Castelsismondo, il Quartetto Eos propone un concerto serale, una sorta di gioco in cui strumenti classici come violino, flauto, viola ed violoncello interpretano brani rock degli ultimi anni. Lo spettacolo inizia con alcune rivisitazioni dei capisaldi del repertorio di musica classica tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di J.S.Bach per passare improvvisamente a tanghi e milonghe di Piazzolla e celebri colonne sonore di Morricone e John Williams. L'ultima parte del concerto riprende grandi classici del rock arrangiati per il quartetto Eos, come Sweet Child of Mine dei Guns’n Roses, Smoke on the Water dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen come Bohemien Rapsody, Eleanor Rigby dei Beatles, fino agli anni Ottanta con i capolavori di Sting. Il tutto si conclude con l’intramontabile Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.

Matteo Salerno, flauto; Aldo Capicchioni, violino; Aldo Zangheri, viola; Anselmo Pelliccioni, violoncello. Ore 21.30. Ingresso libero







giovedì 7 luglio 2022



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Parco degli Artisti

Einstein forever – Gabriella Greison

Il centro culturale e ricreativo realizzato sulle rive del fiume Marecchia dallʼassociazione Sorridolibero, capitanata dal cantautore Sergio Casabianca, porta in scena una programmazione che spazia tra spettacoli, concerti, proiezioni di film e mercatini.

Ospite della serata Gabriella Greison, scrittrice, performer e divulgatrice scientifica che da anni registra il tutto esaurito nei teatri raccontando di meccanica e sovrapposizione quantistica, e “Einstein forever” è il monologo in cui ripercorre la vita del più grande scienziato di tutti i tempi.



Ore 21. Ingresso a pagamento. Biglietti su liveticket o acquistabili la sera dell’evento in caso di disponibilità residua. Info: 327 8475142 (whatsapp o telefonare negli orari 17.00-19.00)







sabato 9 luglio 2022



Chiesa Sacro Cuore di Gesù, via Marconi, 43 - Rimini Miramare

Vivinaturainmusica



Conferenza-concerto sul tema del rapporto uomo-ambiente



La conferenza-concerto è proposta dal coro Pueri Cantores” del Veneto APS, diretto dal M° Roberto Fioretto. La serata ha come obiettivo la sensibilizzazione al tema del rapporto uomo - ambiente, sostenuto dalla Comunità Europea e l’Assemblea delle Nazioni Unite 2022.



Le specialiste Giulia Ethel Tomasi e Stefania Mafessanti presentano il tema del rapporto interpersonale tra l’uomo e la natura che si fonda sul rispetto dell’ambiente e sull’interazione olistica di tutte le componenti della società.



Sono eseguite le musiche di Bernardelli, Beethoven, Rossini, Puccini, Dvorak, Grau, Barret, Shmitt, Gjeilo, Montemurro.



Ore 20.45. Ingresso libero. Info: 340 8078982







sabato 9 e domenica 10 luglio 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Commune



Spettacolo di Maria Magdalena Kozłowska nell'ambito di Santarcangelo Festival



Maria Magdalena Kozlowska propone per la prima volta in Italia 'Commune', una gang di musicisti che si riunisce per celebrare il potere femminile attraverso la musica classica: un’opera eclettica ispirata allo sciopero delle donne in Polonia e alle azioni delle Pussy Riot. Uno spettacolo musicale, in cui la performer e attivista polacco-olandese invita un gruppo di musicisti classici a decostruire le canoniche formule del genere operistico, per celebrare il potere del femminile.



Orario: sabato 9 luglio ore 21.30; domenica 10 luglio ore 20.00



Ingresso a pagamento. Info: 0541 623149 biglietteria@santarcangelofestival.com







Sabato 9 luglio 2022

Rimini, Bar Lento

Black Coffee groove espresso



Concerto Jazz

1/3 di swing, 1/3 di blues, 1/3 di vaudeville, il mix perfetto e ben agitato dei classici del songbook americano per le grandi occasioni. Cristina Vitri, voce; Bob John aka Stefano Pagliarini piano; Franco Mongiusti contrabbasso. In collaborazione con Rimini Jazz Club



Ore 19.30







domenica 10 luglio 2022



Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

Finalmente Lucio - Alba in musica, Cristina Di Pietro canta Battisti



Rassegna 'Concerti all'alba' a cura di Rimini Classica



Cristina Di Pietro torna a cantare all'alba, con la magia del sole nascente dal mare.



Il concerto è interamente dedicato a Lucio Battisti, con alcune delle sue indimenticabili canzoni, nelle versioni arrangiate da Mattia Guerra per voce, pianoforte, viola e flauto.



Insieme a Cristina sul palco Aldo Maria Zangheri, Matteo Salerno e Mattia Guerra.



L'evento rientra nella Rassegna "Concerti all'Alba", in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.



La prevendita dei biglietti è disponibile su www.liveticket.it



In caso di maltempo il concerto viene riproposto a data da destinarsi. In caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data, saranno interamente rimborsati i biglietti.



Ore 5.00 Ingresso a pagamento



Info: 0541 424011 riminiclassica@gmail.com







domenica 10 luglio 2022



Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

5° Edizione Trofeo Città di Rimini - 2° Trofeo A. Cingolani



Trofeo di vela con regata e veleggiate d'altura, regata di catamarani e deriva



Regata d’altura - Derive e Catamarani, che coinvolge tutti i Club della zona e tutta la tipologia delle imbarcazioni: dalle piccole derive alle grandi imbarcazioni dʼaltura.



Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com







fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Domenica 10 luglio in collaborazione con Cartoon club, la manifestazione riminese dedicata ai fumetti e ai cartoni animati, alle 21 verrà proiettato il lungometraggio Si alza il vento, film d’animazione del 2013 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli.









tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com







fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it







Eventi ed attività sportive



da venerdì 8 a domenica 17 luglio 2022



Fiera di Rimini, via Emilia 155 – Rimini

Campionato Italiano CIDS



La Fiera di Rimini ospita il Campionato Nazionale di Danza Sportiva. La manifestazione è organizzata dall'Ente di Promozione A.S.C. come da convenzione E.P.S. - Federazione Italiana Danza Sportiva. Sono previste tutte le discipline e le categorie di danza sportiva come da convenzione per le classi dalla C alla AS.





Info: 0175.065588





sabato 9 luglio 2022

Rimini, Piazzale Boscovich

Red Bull Dance Your Style

Ai piedi della Ruota Panoramica di Rimini va in scena il Red Bull Dance Your Style, l'evento globale di street dance, che offre ai ballerini la possibilità di esprimersi attraverso i diversi tutti gli stili della street dance: dall’Hip Hop all’House, dal Locking al Popping, dal Waacking al Vogueing. I performer, 16 talentuosi ballerini provenienti da tutta Italia, si sfideranno in delle battle uno contro uno a eliminazione diretta. Il loro obiettivo, durante la performance, sarà uno e uno solo: conquistare il pubblico sorprendendolo con esibizioni effettuate sulla base di grandi successi pop, rock e funk selezionati a sorpresa dal deejay.

A scaldare il pubblico dal palco ci saranno Philgood (Filippo Trombetti), B-Boy della crew Bandits di Milano con esperienza ventennale nell'ambiente della Street Dance, e Valentina Vernia, talentuosa e nota ballerina di Hip Hop, molto seguita sui Social, mentre la musica su cui si esibiranno i ballerini in gara sarà selezionata da DJ AKE, che ha preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati del panorama della street dance.

Orario: dalle ore 22:00 Info: www.redbull.com



da sabato 9 luglio a sabato 30 luglio 2022

spiaggia e altre sedi – Rimini

Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa

Run Rise summer edition e tornei benefici di Beach Tennis, Beach Volley, Foot Volley, Burraco.

Un progetto a scopo benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Tra le iniziative in spiaggia:

Sabato 9 luglio: si potrà partecipare a una nuova edizione della Run Rise Rimini For Mutoko, la Corsa-camminata non competitiva all’alba con colazione finale per tutti e che si svolge sulla spiaggia con partenza alle ore 5:36 dal bagno 34 Rimini sud.

Domenica 10 luglio: Torneo di Foot Volley ai bagni 53-54-55.

Domenica 17 luglio: Torneo di Beach Tennis maschile/femminile/ragazzi/misto dal bagno 29 al bagno 45 di Rimini Marina Centro.

Sabato 30 luglio: ultimo appuntamento con il Torneo Benefico di Burraco, al campo Don Pippo, via Santa Cristina, 22.

Nel mese di luglio si svolgeranno anche diversi altri tornei di Beach volley per ragazzi e adulti

Info:335 1270914 (per info e iscrizione) www.facebook.com/riminiformutoko



fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.





i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022

Bagno 14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 19,00 Bagno 14 - Marina Centro

ore 9,00 e 18,30 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 - Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com



ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga



Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.



Orario: in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19; in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram Partecipazione su donazione.







ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach



50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.



Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com







Tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto 2022

Rimini, in tour tra le spiagge 1 e 150 di Rimini Sud

Un mare di energia

Camminata metabolica in spiaggia - 1° edizione

Oltre 80 allenamenti gratuiti in spiaggia della nuova disciplina ginnica della Camminata Metabolica, che include movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età. L’evento, in tour in tutte le spiagge associate alla Cooperativa Operatori di Spiaggia, conta sulla partecipazione di due trainer dedicati, ideatori della disciplina, che condurranno sessioni aperte al pubblico nelle serate e nelle mattinate di ogni venerdì, sabato e ogni domenica, per tre mesi. Info: 0541 389308





Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022

Rimini, spiaggia libera di San Giuliano - zona Darsena.



Sup Yoga sull’acqua

Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua. Le classi, della durata 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Ritrovo: Reception chiosco "East Coast" in spiaggia.



Orario: ogni sabato mattina ore 10; ogni mercoledì sera ore 19. Costo: 20 € compreso di brunch / aperitivo. Solo 8 posti per classe, è necessaria la prenotazione su whatsapp al numero +39 331 528 5154.







Tutti i martedì dal 7 giugno al 9 agosto 2022



Spiaggia di Rimini Sud, Bagni 54-55



Campionati di FootVolley



Appuntamento fisso del calendario estivo, il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia in dieci tappe. Il campionato apre la stagione sportiva dell’estate che proseguirà ogni martedì per dieci settimane. Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda. Insieme a questo, l’associazione FootVolley Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini organizza altri appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe e i Tornei BeTable sulla spiaggia.

Info: www.footvolleyrimini.it







tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022



Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini



Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca



Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare.



Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.



Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.



Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.



Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com







13 giugno – 1° settembre 2022 (eccetto dal 15 al 18 agosto)

Rimini, Piazza sull'acqua, pedana Piazzale Boscovich, Parco del Mare Miramare

Fluxo Summer

Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini.

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 21.00 A pagamento

Info: 347-1224480







Tutti i martedì e giovedì d’estate

Rimini, piazza sull’acqua, Ponte di Tiberio

Parkour Start

Corsa, oscillazione, volteggio, salto, pliometria, rotolamento, quadrupedia e tanto altro ancora ti aspetta nella stupenda cornice della Piazza sull’Acqua davanti allo scorcio delle pietre millenarie del ponte di Tiberio. Sul finire della sera, in mezzo alla natura e alla storia, gli istruttori spiegheranno (in italiano e in inglese) come effettuare i giusti movimenti per sentirsi dinamici e in forma. Quota: € 7 adulti. Ore 19:00. Info e prenotazioni





ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio