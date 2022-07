Kerry Kennedy, ministro Garavaglia e tanti vip al Grand Hotel, sulla Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura

Eventi

Rimini

| 13:41 - 05 Luglio 2022

Tornano a Rimini gli appuntamenti della "Terrazza della Dolce Vita".



Dal 30 luglio al 10 agosto, nel giardino del Grand Hotel di Rimini, tornano gli appuntamenti della kermesse "La Terrazza della Dolce Vita", i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi (ore 18.15, ingresso gratuito con prenotazione). Tra gli ospiti della terza edizione Marcello Veneziani, Giampiero Mughini, Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo e Saturnino, Barbara De Rossi, Enzo De Caro e Maria Grazia Cucinotta.



Si comincia sabato 30 luglio con Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo e si conclude mercoledì 10 agosto con Mario Lavezzi e Kerry Kennedy, nipote dell’ex Presidente USA. Tra i due appuntamenti, una carrellata di grandi nomi che si confronteranno, sollecitati da Ventura e Terzi, su tematiche quali la Green Economy, la digitalizzazione del Paese, ma anche le minacce dal Dark Web e il cyberbullismo, gli investimenti strutturali accellerati dal PNNR, le nuove generazioni e tanto altro. Non mancheranno ovviamente aneddoti e ricordi legati alla carriera dei personaggi ospiti.



Previsti anche alcuni appuntamenti “Terrazza Off”, con il concerto di Al Bano e quello di Edoardo Bennato a Piazzale Fellini (rispettivamente 1 e 2 agosto), il dj set di Saturnino alla spiaggia del Grand Hotel (10 agosto) e le sedute mattutine di hot yoga e bikram yoga con istruttore alla spiaggia del Grand Hotel (dal 4 all’7 agosto), tutto ad ingresso/partecipazione gratuita.



«Stiamo riscoprendo il piacere dei contatti diretti, delle chiacchierate, del dialogo vis à vis - sottolinea l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini - e La Terrazza della Dolce Vita ci restituisce questa piacevole dimensione, circondati da una location unica e coccolati dal suo fascino senza tempo. Auguro buon lavoro a Giovanni Terzi e Simona Ventura, che anche quest’anno hanno saputo riunire un parterre di grandi personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della politica, che verranno coinvolti, con leggerezza e sagacia, su tematiche di grande attualità».



«Questo è un evento che si distingue, nell’ampio panorama degli appuntamenti estivi e culturali italiani, anche per il particolare e felice connubio tra spazi, leggerezza e temi più che mai attuali. – commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna - Rimini dimostra, anche in questa difficile fase storica, di essere una città curiosa. La curiosità è la nostra forza e non la vogliamo perdere. Per questo non c’è nessun luogo più adatto per ospitare La terrazza della Dolce Vita. Anche il luogo scelto e il nome dell’evento hanno un significato particolare per noi come territorio e per me come sindaco della città di Fellini».



“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.



IL PROGRAMMA



Sabato 30 luglio Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Caccamo e Jasmine Rotolo (figlia di Stefania Rotolo)



Domenica 31 luglio Al Bano Carrisi e Maria Grazia Cucinotta



Lunedì 1 agosto Edoardo Bennato e Antonio Fantin (campione nuoto giochi paraolimpici)



Martedì 2 agosto Enzo De Caro e Totò, concerto di Edoardo Bennato a Piazzale Fellini



Mercoledì 3 agosto Manuel Bortuzzo e Cristiano Malgioglio



Giovedì 4 agosto Giulio Terzi di Sant’Agata con Paul Strauss, collegamento con Nancy Pelosi



Venerdì 5 agosto Ministri Mariastella Gelmini e Massimo Garavaglia, e panel con Giampiero Mughini e Barbara De Rossi



Sabato 6 agosto Paul Young



Domenica 7 agosto Marcello Veneziani



Lunedì 8 agosto Simona Ventura con Alessandro Politi su “Giovani e Internet: reale e virtuale) e il gruppo musicale OP3 (trio che reinterpreta musica classica in chiave moderna)



Martedì 9 agosto Saturnino – OP3 live all’alba alla spiaggia del Grand Hotel



Mercoledì 10 agosto Kerry Kennedy e Mario Lavezzi, dj set Saturnino alla spiagga del Grand Hotel