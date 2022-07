Spettacolo di burattini a Canonica per la rassegna di eventi "Frazioncine"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:30 - 05 Luglio 2022

Marionette.

La rassegna di eventi “Frazioncine”, che amplia il cartellone di iniziative dello Sferisterio fino a raggiungere le frazioni, entra nel vivo domani, mercoledì 6 luglio: dopo le tre serate della commedia dialettale, infatti, il Festival dei Burattini arriva a Canonica con lo spettacolo “Aspetta mo’ – storie di donne intraprendenti” della Compagnia Vladimiro Strinati.



Alle ore 21.00 in piazza Panzini, dunque, andrà in scena il terzo appuntamento del Festival dedicato ai più piccoli, che quest’anno arriva alla 32^ edizione. Dopo i primi due appuntamenti allo Sferisterio, il Festival raggiunge le frazioni con uno spettacolo per bambini e bambine da 4 in su (ingresso libero senza prenotazione).



Le iniziative di Frazioncine proseguiranno poi dal 18 luglio con il “Cinéma du Désert”, che dopo il successo dello scorso anno torna a Santarcangelo con quattro serate di proiezioni, alimentate dall’energia del sole, in altrettante frazioni della città. Questo il programma dei film, tutti alle ore 21.30 e per tutte le età: lunedì 18 luglio “Il piccolo principe” a San Michele, martedì 19 “Trash – La leggenda della piramide magica” a San Martino dei Mulini, mercoledì 20 luglio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” a Canonica, giovedì 21 “Il bambino che scoprì il mondo” a Sant’Ermete.