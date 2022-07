Pasta Nera Jazz Project, giovedì 7 luglio all'Arena Raciti

Eventi

Montefiore Conca

| 12:03 - 05 Luglio 2022

Pasta Nera Jazz Project in concerto.

Grande successo a Montefiore per la quarta edizione di “A cappella Vocal Camp”, conclusasi domenica scorsa: una masterclass interamente dedicata all’affascinante mondo della vocalità a cappella. Un' iniziativa organizzata in collaborazione con Siege Jazz Festival e Associazione Aktivamente. Il corso è stato curato tenuto da docenti che coltivano da lungo tempo l' esperienza del canto a cappella e corale: Sara Jane Ghiotti e Francesco Nasone. Il seminario ha visto anche lo svolgimento di due esibizioni: una nella giornata di sabato e la seconda, il saggio finale, andata in scena presso l' Arena Filippo Raciti di Montefiore, lo stesso palco che ospiterà la prima edizione del Siege Jazz Festival dal 28 luglio al 6 agosto.



Anche questa settimana, intanto, la grande musica sarà protagonista nel borgo della Valconca. Mercoledì 6 luglio l' Arena Filippo Raciti diventerà la location per l' esibizione dei Montefiori Cocktail, che sarà preceduta alle 20.30 dalla presentazione della mappa dedicata alla sentieristica Cai. Giovedì 7 luglio, alle 21.30, saranno invece ospiti i Pasta Nera Jazz Project.



Il Pasta Nera jazz Project nasce nel 2018 dall’incontro di due musicisti di Capitanata il pianista e compositore Felice Lionetti ed il sassofonista e clarinettista Antonio Pizzarelli, entrambi musicisti jazz ma anche cultori della musica tradizionale. Nella loro musica, la tradizione popolare incontra il jazz: le tradizioni più celebri tra i monti dauni, la Tarantella di Carpino e le ballate d'amore, trovano una nuova interpretazione in chiave jazz e moderna.