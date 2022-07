Rimini Calcio, contratto biennale anche per Gianmario Piscitella

Sport

Rimini

| 11:50 - 05 Luglio 2022

Il Rimini Football Club rende noto di aver rinnovato l’accordo contrattuale con il giocatore Giammario Piscitella. L’attaccante, che lo scorso anno ha collezionato 35 presenze in campionato, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2024.

Giammario Piscitella commenta: “Avanti insieme per continuare l’avventura iniziata lo scorso anno. Sono molto felice e carico, non ho mai avuto dubbi sul ripartire in maglia a scacchi: non vedo l’ora di ricominciare”.

Nei prossimi giorni arriverà anche la fima dell'attaccante Federico Mencagli ricercato da più società della serie D mentre si aspetta il primo volto nuovo della campagna acquisti.