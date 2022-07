Notte Rosa Riccione, bilancio sul piano sicurezza

Attualità

Riccione

| 11:10 - 05 Luglio 2022

Foto di repertorio Notte Rosa Riccione.

Tracciando un primo bilancio de La Notte Rosa, Daniela Angelini, sindaca di Riccione, annuncia che il piano sicurezza previsto per il movimentato weekend ha retto, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato perché tutto andasse bene.



“Per questo voglio ringraziare il Prefetto, il Questore, il Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in particolare il Comandante dei Carabinieri di Riccione e tutte le donne e gli uomini delle forze di polizia e della polizia locale.

Per quanto riguarda la Polizia Locale è stato molto importante lo spiegamento di uomini e il lavoro del Comando della Polizia coordinato dall’ assessore Oreste Capocasa. Lavoro che ha permesso di poter individuare ed intervenire su alcune criticità”.



Prematuro invece un bilancio riguardo le presenze e la ricaduta economica. Ma la sindaca sottolinea quale fosse la priorità di questa amministrazione essendosi insediata solo 15 giorni fa, ossia far fronte, sempre nel rispetto della legge 121 del 1981, alla domanda di sicurezza da parte della popolazione.



Annuncia infatti che l'obiettivo è principalmente quello di dare sicurezza agli ospiti e ai cittadini, non solo per il vivace weekend appena trascorso, ma per tutta l’estate. In secondo luogo aggiunge: "Per quanto riguarda l’evento in sé, il nostro compito a caldo è quello di raccogliere da parte delle categorie economiche e dagli operatori cosa ha comportato in termini di presenze, fatturati e immagine quello che è conosciuto in tutta Italia come il Capodanno dell’Estate. Sicuramente è un evento popolare e per questo comporta l’arrivo di tante persone. Piaccia o no, dobbiamo fare i conti con alti numeri e per questo con situazioni negative e positive che siano. La Notte Rosa è un evento di sistema, dal quale Riccione non può oggi prescindere in quanto siamo sulla stessa costa, la Riviera Romagnola."



Aggiunge infine l'intenzione di discutere con gli altri comuni e Visit Romagna sul ruolo di Riccione durante l'evento più atteso dell'estate sulla costa romagnola, con l'obiettivo di aggiornarne il format, accogliendo le criticità e le proposte: "Riccione non si trova su un’isola deserta, se si organizza un evento di sistema deve fare la propria parte partendo dalla condivisione della programmazione degli eventi e proporre soluzioni alle eventuali problematiche”.





Le attività della Polizia Locale durante la Notte Rosa:



Durante la Notte Rosa sono stati 52 gli uomini della Polizia Locale impegnati sul campo ogni giorno. Arrivano a 22 i rilievi attuati in incidenti stradali per la maggior parte senza feriti gravi. Diverse le chiamate sopraggiunte al Comando per “sosta selvaggia” soprattutto causate da parcheggi davanti ai passi carrai.

E’ stato inoltre denunciata una persona a piede libero per aver picchiato un avventore provocando una ferita lacero contusa. Gli uomini della polizia locale sono stati inoltre impegnati nello sventare una rapina e diverse risse. Qui il link dell'articolo sulla rissa avvenuta in Piazzale Roma.