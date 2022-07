Calcio, accordo tra Atletico Viserba e Victor San Marino

Sport

Rimini

| 10:49 - 05 Luglio 2022

E' stato stretto un rapporto di collaborazione tra A.S.D. ATLETICO VISERBA e S.S.D. VICTOR SAN MARINO S.p.A. a partire dalla stagione sportiva 2022-2023. Ne dà notizia la società riminese sulla sua pagina facebook.

L'accordo - dice la nota - rappresenta una significativa opportunità di crescita e di sviluppo per entrambe le società sportive. Da un lato, infatti, con il contributo dell'A.S.D. ATLETICO VISERBA, la S.S.D. VICTOR SAN MARINO, nella prossima stagione sportiva, iscriverà sicuramente una propria squadra al Campionato Juniores Under 19 e, con ogni probabilità, una squadra al Campionato Under 17.

Dall'altro lato, invece, con il supporto della S.S.D. VICTOR SAN MARINO, l'A.S.D. ATLETICO VISERBA potrà notevolmente rafforzare la propria attività a livello di settore giovanile scolastico e settore di base.

In questo senso l'A.S.D. ATLETICO VISERBA ha già cominciato a delineare la propria struttura organizzativa con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che è così composto: Simone Celli (Presidente), Paolo Morri (Vice Presidente), Pier Carlo Pomes (Segretario Generale), Fabrizio Muccioli (Tesoriere) e Firmino Pederiva (Referente Area Tecnica e Scouting).

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.D. ATLETICO VISERBA ha conferito a Giampaolo Donati, l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile, e a Vittorio Carbone il ruolo di Coordinatore dell'Attività di Base.

Giampaolo Donati e Vittorio Carbone sono già al lavoro per individuare gli allenatori e i collaboratori a cui verrà affidata la responsabilità di guidare le 4 squadre dell'A.S.D. ATLETICO VISERBA che nella prossima stagione sportiva che parteciperanno ai Campionati locali nelle categorie Under 15, Esordienti, Pulcini e Primi Calci.