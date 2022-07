Rossopomodoro Rimini e Scuola Catering Ungheria, insieme per la pizza napoletana

Attualità

Rimini

| 10:41 - 05 Luglio 2022

Rossopomodoro Rimini e i nove docenti della Scuola Catering di Szarvas.

La pizza napoletana unisce Rossopomodoro Rimini con la Scuola Catering di Szarvas, in Ungheria. Nove docenti dell’istituto professionale della cittadina ungherese - che conta poco meno di 20mila abitanti ed è collocata nella provincia di Bekes - sono volati in Italia per atterrare nell’aula didattica di Rossopomodoro in occasione della speciale master class tutta dedicata alla pizza napoletana.



Luca Romano, proprietario, insieme alla sorella Gioia, dei locali Rossopomodoro a Rimini, si mostra onorato di accogliere i docenti della Scuola Catering ungherese e mostra felicità per l'interesse suscitato dall'attività di prestigio che si svolge a Rossopomodoro: "Vantiamo Maestri pizzaiuoli riconosciuti in tutt’Italia e non solo - annuncia - da Ferdinando Percorco, già Vicecampione del Mondo e Campione del Mondo Pizzerie Rossopomodoro; a Cristian Tedesco, giovanissimo talento di soli 21 anni e tra i migliori protagonisti del recente Campionato Mondiale del Pizzaiuolo - Trofeo Caputo a Napoli; e, proprio nel ruolo di Maestro pizzaiuolo della Scuola, Angelo Ianniello: istruttore NIP (Nazionale Italiana Pizzaioli), anch’egli premiato al Campionato Mondiale Pizza Gourmet Gluten Free. Accanto a Ianniello nella Scuola troviamo Antonio Maimone, responsabile dei corsi; Andrea Casarella, nella veste di traduttore e prezioso collaboratore, nonché, sempre attento a ogni dettaglio dell’attività svolta in seno a Rossopomodoro, il Senior manager Carlo D’Angiò”.



Muniti di taccuini, cellulari e macchine fotografiche, i nove docenti della Scuola Catering di Szarvas hanno seguito passo a passo gli insegnamenti impartiti da Ianniello, coadiuvato nelle prove pratiche da Mainone e Casarella, trascrivendo diligentemente gli ingredienti, le quantità e la singole fasi della lavorazione. Al termine della lezione in aula, per tutti e 9 il test del banco professionale e del forno a legna: prova superata tra gli applausi e gli immancabili spicchi di pizza fumante.



“In tutti ho notato una buona manualità e la grande cura nella preparazione dell’impasto. Sempre molto attenti e curiosi ai particolari - commenta Luca Romano - si sono poi concentrati sull’assaggio delle materie prime essenziali: il pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese - Nocerino DOP; la mozzarella fiordilatte di Agerola e l’Evo Dop campano”.

Continua annunciando che l'iniziativa verrà ripetuta con altri Paesi, anche dell'Est Europa, per divulgare la cultura culinaria campana: "La pizza napoletana è linguaggio universale. Non conosce barriere, non ha confini. È cultura e patrimonio radicato a qualunque latitudine la si degusti”.