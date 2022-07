Rimini, tiktoker 21enne denuncia aggressione omofoba con insulti

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 05 Luglio 2022

Gabriele Gentile.

"Ho subito un'aggressione omofoba mentre tornavo in albergo". Ad affermarlo è un giovane 21enne che vive a Rimini e che domenica sera, al termine della Notte Rosa, è stato aggredito e insultato da un gruppo di giovani sul lungomare della sua città mentre tornava nell'albergo dove lavora. A riportare la notizia è il Corriere Romagna. Gabriele Gentile è noto su Tik Tok con lo pseudonimo di Avocadogabb dove è seguito da oltre 600 mila persone. Dopo una festa in spiaggia, il giovane decide di rientrare presto la sera noleggiando un monopattino elettrico e percorrendo la pista ciclabile sul lungomare che corre a fianco a una strada trafficata. "Mi imbatto in questo gruppo di giovani, avranno avuto 24-25 anni - racconta sui social - Come mi vedono con il top rosa, i pantaloni di pelle, mi iniziano ad insultare con insulti omofobi, mi sputano addosso, ed uno dei ragazzi con una bottiglia di birra me la lancia contro". A quel punto il 21enne perde il controllo del mezzo e finisce nella corsia delle auto. Solo "per qualche secondo la macchina è riuscita a frenare in tempo". Ma il gruppo di giovani, racconta,, torna verso di lui. "In quei secondi ho temuto per il peggio perché se fossero riusciti a raggiungermi non so cosa sarebbe potuto succedere". Così è risalito sul mezzo ed è scappato. "Dopo questa aggressione mi sento minuscolo, piccolo, mi sento indifeso come se non ci fosse nulla che io possa fare per difendermi e cambiare le cose", ammette. Il giorno dopo l'aggressione, però, ha preso coraggio: "Ho parlato con il mio avvocato e procederò con la denuncia".











Ansa