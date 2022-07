Lo minacciano con un coltello da macellaio e gli rubano il cellulare, rintracciati tre minorenni

Cronaca

Riccione

| 08:25 - 05 Luglio 2022

Il coltello e i cellulari in possesso dei minori.

Lo minacciano con un grosso coltello da macellaio per farsi consegnare il cellulare. Vittima dell'episodio è un turista minorenne residente in provincia di Bologna. Il ragazzo ha raccontato ai Carabinieri di Riccione di essere stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì. Verso le 2.30 è stato avvicinato da un gruppo dei giovani, probabilmente nordafricani. Tre di loro, dopo averlo minacciato con un coltello, gli hanno portato via il cellulare. Il telefonino è stato geolocalizzato dai militari che hanno rintracciato i tre, risultati poi minorenni. Stavano bivaccando sul Lungomare della Libertà a Riccione. Addosso avevano il cellulare rubato e altri due smartphone. Uno rubato poche ore prima ad un altro turista minorenne bolognese e l'altro oggetto di rapina il primo luglio scorso nel milanese. I tre avevano anche addosso carte di debito, tessere sanitarie, collanine spezzate di vario tipo.

Portati in caserma si è quindi scoperto che uno di loro, originario del mantovano, aveva nei pantaloni un grosso coltello da macellaio, per cui è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli altri due sono stati riconosciuti dalle vittime delle rapine e devono rispondere dell'ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. Si trovano in un centro di prima accoglienza per minorenni.

Tutta la refurtiva per cui si è riusciti a risalire ai proprietari, è stata riconsegnata.