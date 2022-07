Calcio D, Emmanuel Cascione sulla panchina della Pistoiese

Sport

Rimini

| 20:42 - 04 Luglio 2022

Emmanule Cascione.

E' ufficiale. Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore della Pistoiese (serie D) per la stagione sportiva 2022/23. Legato fortemente agli Arancioni, con cui ha mosso i primi passi da professionista, arriva con orgoglio sulla panchina della Pistoiese affiancato dal suo Staff Tecnico: l’Allenatore in seconda Massimo Belluomini, il Preparatore Atletico Luca Lancioni, il Preparatore dei Portieri Cristian Tosti, i Collaboratori Tecnici Riccardo Durante e Davide Carfora ed il Fisioterapista Elia Rossi.

Cascione ha giocato nel Rimini Calcio dal 2005 al 2007 in serie B (56 presenze e 4 gol), poi Reggina, Pescara, Cesena (2013-2018) e Forlì. Da mister ha salvato il Cattolica in serie D, ha guidato la Primavera del Napoli e l'Under 18 del Sassuolo vincendo il Torneo di Viareggio.