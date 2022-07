Siccità, il governo dichiara lo stato d’emergenza in Emilia Romagna

Attualità

Siccità.

"Il Consiglio dei ministri ha deliberato questa sera lo stato di emergenza in Emilia-Romagna per la siccità. Contestualmente sono stati stanziati i primi 10,9 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della crisi idrica. E' un segnale importante, atteso e che avevo fortemente richiesto con interrogazioni parlamentari, interventi e incontri informali. Ora saranno necessarie ulteriori misure e continueremo a premere in questa direzione per dare ai territori le risposte che servono". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio.