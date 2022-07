Tamponamento in A14, muore 46enne di Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:51 - 04 Luglio 2022

A 14 incidente (foto repertorio).

Un uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 8 di questa mattina (lunedì 4 luglio) sulla A14 Nord, all'altezza di Imola. La vittima è Cristian Drimboi, cittadino romeno che abitava a Rimini con la famiglia. Viaggiava in direzione Bologna su una vettura che è stata tamponata da un suv guidato da un uomo di 61 anni. Dopo il tamponamento, il suv ha urtato altri due veicoli per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata: il conducente del fuoristrada ha riportato ferite di media gravità, mentre il 46enne che era sulla utilitaria è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo alla guida del suv, un professionista bolognese residente a Castel San Pietro, è indagato per omicidio stradale nel fascicolo inviato in procura dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.

Da una prima ricostruzione, nel tratto autostradale c'erano rallentamenti e l'autista del Suv sarebbe arrivato a velocità sostenuta in corsia di sorpasso, tamponando violentemente la vettura. L'incidente e il successivo intervento di soccorritori e forze dell'ordine hanno provocato ulteriori disagi alla circolazione, con una coda che ha raggiunto dieci chilometri fra Imola e Bologna.