Con la tecnica dell’abbraccio rapina la collanina ad un allievo Maresciallo: arrestato

Cronaca

Rimini

| 18:03 - 04 Luglio 2022

Controlli Notte Rosa.

Si è concluso nella tarda serata di ieri un weekend di straordinario impegno per i militari del Comando Provinciale di Rimini che, in concomitanza con la “Notte Rosa”, che ha visto impiegati nell’intera provincia poco meno di 200 militari (in servizio di ordine pubblico e di controllo del territorio), compresi i militari e le Squadre di Intervento Operativo (SIO) del Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” e del Battaglione “Veneto” nonché, sempre dal Reggimento di Bologna, le Squadre Operative di Supporto con incarichi antiterrorismo ed unità di ordine pubblico. L’attività nel suo complesso non ha registrato criticità significative.



Qui Rimini



Denunciata per aggressione una donna straniera di 25 anni: è stata fermata dai carabinieri a seguito di una lite durante la quale, in forte stato di agitazione, aveva aggredito senza evidente motivo due turisti e i militari intervenuti sul posto. La donna è stata denunciata a piede libero e trattenuta in ospedale per essere sottoposta agli accertamenti sanitari obbligatori al fine di prendersi cura della sua salute.



Sempre i carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto un ragazzo straniero per tentata rapina. Il giovane, dopo essersi avvicinato ad un gruppo di ragazzi italiani, con tecnica dell’abbraccio, ha strappato con forza la collanina ad uno dei giovani turisti cercando poi di darsi alla fuga. Non sapeva, però, di aver scelto le vittime sbagliate poiché si trattava di un gruppo di Allievi marescialli dei Carabinieri della Scuola di Firenze che stava trascorrendo un periodo di vacanza sulla riviera romagnola, che lo hanno inseguito e bloccato permettendo l’arresto in flagranza il presunto rapinatore.



Qui Misano, Cattolica e Coriano



Minorenne, del luogo, sorpreso dai carabinieri della locale Stazione intento a spacciare a un coetaneo 0,3 grammi di hashish e un grammo marijuana. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare ulteriori 63 grammi di marijuana e 68 di hashish, già pronti per essere spacciati.



Due pregiudicati italiani, di cui uno già domiciliato alla comunità di San Patrignano, sono stati arrestati rispettivamente dai carabinieri della Stazione di Coriano e della Tenenza di Cattolica poiché destinatari di provvedimenti di carcerazione per un cumulo di pene per condanne definitive.



Inoltre a Coriano un albanese domiciliato in Italia è stato trovato dai carabinieri con una piccola dose di cocaina, ma con la somma in contanti di circa 18.000 euro e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato indagato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Cattolica i militari della Tenenza hanno sorpreso per le vie del centro un minore della provincia di Pesaro in possesso di 6 grammi di hashish suddiviso in dosi pronte per lo spaccio.



Il comparto del Comando si arricchisce di 66 allievi



Si segnala infine che a partire da oggi il Comando Provinciale potrà contare su 66 allievi Marescialli della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze che andranno a implementare il personale delle Stazioni Carabinieri capillarmente distribuite in Provincia, che vanno ad affiancarsi ai 20 militari inviati in supporto dal comando regionale ed ai 15 delle squadre SIO dei Reggimenti Carabinieri che operano sulla riviera da diverse settimane.