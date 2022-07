Passaggio delle consegne al Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro: Emanuele Burioni nuovo presidente

Attualità

| 17:37 - 04 Luglio 2022

Passaggio delle consegne al Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro.

I valori fondamentali del Rotary rappresentano i principi base della sua cultura organizzativa e comprendono priorità che guidano le azioni dei soci. I valori rappresentano una componente importante nella pianificazione strategica poiché guidano l’intento e la direzione della leadership: servizio - amicizia - diversità - integrità - leadership. Tali concetti sono stati ribaditi, in occasione del passaggio delle consegne, sia dal presidente uscente del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro Massimiliano Druda sia da Emanuele Burioni che subentra alla guida del club per l'anno 2022-23. Dopo un anno particolarmente travagliato a causa della pandemia, ma ricco di interventi a favore di strutture e comunità locali, il nuovo anno si propone di dare continuità alle iniziative intraprese e dare vita a nuove, importanti azioni finalizzate a mitigare le problematiche che affliggono sia la nostra comunità che realtà internazionali. Il motto dell'anno scelto dal neo-presidente Burioni: "Educazione e Solidarietà" , racchiude l'impegno del club verso due principali direzioni: promuovere campagne in ambito scolastico per una crescita educativa della nostra gioventù e intervenire a favore di famiglie o comunità in difficoltà economica.



Un service internazionale vede il club di Novafeltria impegnato ad attenuare le difficoltà che il popolo polacco sta attualmente affrontando trovandosi in prima linea nell'accoglienza della popolazione ucraina colà rifugiatasi. Dopo una prima fase di solidarietà l'interesse della comunità internazionale è andato via via affievolendosi mentre restano tante necessità improrogabili e impossibili da assolvere da parte del volontariato locale che si è rivolto anche al nostro Rotary Club per sovvenzionare l'acquisizione di beni di prima necessità necessari per superare le difficoltà quotidiane dell'accoglienza. Il club Rotary di Novafeltria si è reso perciò promotore di un Service "Aiutare Sandomierz" che risponde alla richiesta pervenutaci dalla Croce Rossa della cittadina polacca di Sandomierz fornendo beni alimentari e altro occorrente per la popolazione ucraina accolta nella città.