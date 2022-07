Tennis, Queen's Club Cattolica: via al torneo Open

Sport

Cattolica

| 17:34 - 04 Luglio 2022

Galimberti con Picchione e Bertuccioli.

Cresce, senza soluzione di continuità, l’attività della Galimberti Tennis Academy, anche dal punto di vista organizzativo. Scatta infatti martedì 5 luglio sui campi del Queen’s Club di Cattolica, circolo tutto nuovo in cui fa base appunto l’ex davisman azzurro con il suo staff, la prima edizione di un torneo nazionale Open, maschile e femminile.

Si tratta del Galimberti Tennis Academy Open maschile by SM Studio Sped e dell’Open femminile by Cad-Sati Srl, dotati nel complesso di 3.500 euro di montepremi e di un campo di partecipazione di alto spessore. Nel maschile (87 gli iscritti) a guidare le fila è il 2.1 Andrea Picchione, 24enne aquilano allievo proprio della Galimberti Tennis Academy, seguito nel seeding dal 2.2 pesarese Federico Bertuccioli, altro “padrone di casa”, e dal 2.3 riccionese Alessandro Pecci (Coopesaro Tennis), quindi il 2.4 Filippo Di Perna e i 2.5 Alexander Binda, Ivan La Cava, Diego Bravetti e Francesco Rastelli.

Si parte con il tabellone di quarta categoria dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Matteo Petrucci, Andrea Bonetti, Enrico Danielli, Marco Giovagnoli e ai 4.2 Cristian Achilli, Tommaso Bertozzi, Umberto Barbato e Luca Pagnini.Poi toccherà alla sezione di terza categoria.

Nel femminile sono 36 le giocatrici al via, guidate dalle 2.6 Linda Canestrari, Elena Omiccioli, Chiara Bartoli e dalle 2.7 Mia Chiantella e Lisa Tomasi. Anche in questo caso si parte con il tabellone di quarta categoria, nel quale il giudice di gara Paolo Calbi (affiancato come direttore di gara dallo stesso Giorgio Galimberti) ha assegnato le prime teste di serie nell’ordine alla 4.1 Mirna Macchini e alle 4.2 Francesca Tetto e Crystal Aratari.

Il torneo rappresenta un ulteriore passo verso l’attività a pieno regime della struttura, la cui cerimonia di inaugurazione ufficiale è prevista nella prima metà di settembre, con una grande festa, impreziosita dalla presenza al Queen’s Club Cattolica di campioni del tennis e non solo