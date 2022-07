Basket, torneo Starlight 3vs3: tutti i vincitori, 150 i partecipanti

Sport

Rimini

| 17:21 - 04 Luglio 2022

Il nuovo campo della Stella.



È stato un ritorno di grande carica emotiva, quello di questa edizione dello Starlight – Memorial Della Bartola. Dopo due anni di stop ecco “la decima”, con tanti ragazzi giovani che hanno chiuso il weekend e tanti senior che l’hanno iniziato. 150 partecipanti e il campo esterno della Stella inaugurato ufficialmente. Colori e canestri, poi ovviamente anche tanta competizione.

Prima di dare conto dei vincitori, però, ci teniamo a sottolineare l’evento di sabato 2 luglio, l’“All Star Game” dedicato a Gianluca Della Bartola. Alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi, è stato inaugurato il campo della Stella, poi via alla gara. Da una parte gli “Amici di Della” allenati da coach Maurizio Ferro con un Joel Myers inarrestabile, dall’altra gli “All Star Rimini” con in panchina coach Gabriele Ceccarelli. La vittoria è andata agli “Amici di Della”, con la gara che è iniziata e proseguita nel segno di sorrisi e amicizia in ricordo di Gianluca.



I vincitori dello Starlight in tutte le categorie



SENIOR – 1° posto “Centro estivo Sansone”, 2° posto “Bene ma non Ben Simmons”

- Vittoria per i “Centro Estivo Sansone” (Ettore Semprini, Peroni, Sansone, Forcellini), che debuttano nel torneo perdendo la prima partita nel girone eliminatorio ma crescono col passare dei match e chiudono con tre rimonte incredibili. La prima nei quarti contro gli “Air Ballers” (sotto 5-20, vincono 21-20), la seconda in semifinale contro i 118 dei tre fratelli Buo e di Mussoni fin lì dominanti (prima avanti 9-0, poi sotto 9-14 e infine vincenti) e l’ultima in finale. Nell’ultimo atto, contro i “Bene ma non Ben Simmons” (Gamberini, Cangini, Guerra e Semprini), si trovano sotto 8-20 ma recuperano punto su punto e vincono con una tripla di Peroni: 21-20.

UNDER 18 – 1° posto “Movimento 5 falli”

UNDER 16 – 1° posto “Passo Lungo”

UNDER 14 – 1° posto “Denver McNuggets”



Gara del tiro da tre

SENIOR – Komolov (Sdeng Brothers)

U16/U18 – Amati (Passo Lungo)

U14 – Albani (Denver McNuggets)



Premio speciale a Rolando Biagini (Rollo Team) per la decima partecipazione allo Starlight.