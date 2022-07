Sport

Rimini

| 17:15 - 04 Luglio 2022

Nicola Pietrangeli.



Il Rimini Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Nicola Pietrangeli sino al 30 giugno 2024. Il difensore, approdato in biancorosso la scorsa estate, ha collezionato con la maglia a scacchi 28 presenze in campionato segnando due gol. Nicola Pietrangeli commenta: “Sono felicissimo di proseguire con il Rimini, lo scorso anno per me è stato importante e continuare con la maglia a scacchi era la mia prima scelta".