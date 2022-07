Novafeltria: ubriaca sperona ambulanza che la stava soccorrendo. Patente ritirata e sequesto dell’auto

Cronaca

Novafeltria

| 17:12 - 04 Luglio 2022

Carabinieri durante controlli notturni (Foto repertorio).

Ferma con l'auto a Villa Verucchio, ubriaca ed in stato catatonico, urta l'ambulanza che è arrivata per soccorrerla. I Carabinieri di Novafeltria hanno multato per guida in stato di ebbrezza una 49enne residente in Alta Valmarecchia. Nel tornare a casa dopo una serata, la donna ha accostato a Villa Verucchio con il motore acceso e in apparente stato di malessere. Alcuni passanti hanno avvisato i Carabinieri e il 118. Quando la donna è stata avvicinata dai sanitari, ha fatto retromarcia centrando in pieno l'ambulanza. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la donna aveva un tasso alcolico di 1,95 g/l. E' stata multata, la patente ritirata ed il veicolo sequestrato.



Un 40enne residente in provincia di Pesaro Urbino è stato multato per guida in stato di ebbrezza. E' stato fermato dai Carabinieri sulla S.p. Feltresca a Villagrande. L'etilometro ha segnato 0,78 g/l. La patente è stata ritirata.

I militari hanno multato cinque persone per infrazione alle norme del codice della strada. Due di loro, motociclisti, sono stati beccati a Ponte Messa mentre viaggiavano a grande velocità sulla via Marecchiese.

In totale nel weekend della Notte Rosa sono stati controllati 68 mezzi, 91 persone ed ispezionati 10 negozi.