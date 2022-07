Mega rissa in piazzale Roma a Riccione all’alba, 18enne brandisce un coltello e minaccia i passanti: arrestato

Cronaca

Riccione

| 17:03 - 04 Luglio 2022

Notte Rosa movimentata a Riccione: all’alba di domenica, poco prima delle 5 e 30, un giovane 18enne, evidentemente alterato, ha tirato fuori un coltello quando si trovava in viale Ceccarini e ha proseguito minacciando i passanti di morte aggredendoli verbalmente. Il giovane, di origini magrebine, residente a Parma, poco prima aveva partecipato alla rissa avvenuta in piazzale Roma, che aveva coinvolto una ventina di coetanei, per sedare la quale erano intervenuti gli agenti della Polizia municipale. Questi hanno provato a fermare i più esagitati, tra cui il 18enne, anche con l’uso di spray al peperoncino. Da qui il giovane si è allontanato brandendo il coltello e continuando a minacciare chiunque. Inseguito dagli agenti e anche dai carabinieri, sul posto con una gazzella, non senza fatica è stato bloccato. Il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama da 13 centimetri. Numerosi i suoi precedenti. E’ stato pertanto tratto in arresto per porto di oggetti atti a offendere, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Un agente della polizia locale è rimasto ferito nelle operazioni di fermo.



Fermati per la rissa anche 4 minorenni, due originari del bolognese e due di Reggio Emilia, indagati per i reati di rapina, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali: uno di loro aveva procurato una lieve ferita da taglio al fianco destro di uno dei rivali. Il ferimento sarebbe scaturito dalla reazione alla rapina di un telefono cellulare e di capi di abbigliamento che i due minori della provincia di Bologna sostenevano di avere subito da un gruppo di altri ragazzi, composto da altre persone al momento non identificate, cui appartenevano gli altri due giovani fermati.





In manette per spaccio





Un italiano, con precedenti di polizia, è stato controllato nei pressi di un locale notturno del Marano, trovato in possesso di un notevole quantitativo di diverse tipologie di stupefacenti, è stato arrestato. L’uomo, notato dai carabinieri delle Squadre di Intervento Operativo, alla vista delle divise a provato a disfarsi di un sacchetto gettandolo sotto la gazzella dei carabinieri. Ma la mossa, per quanto repentina, è stata notata immediatamente dai militari che, recuperato l’involucro, vi hanno rinvenuto circa 15 grammi di marijuana. Quindi l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di altri 15 grammi circa di hashish e 10 grammi di cocaina. Tutto lo stupefacente era già suddiviso in dosi pronte per la cessione a terzi.