Covid Rimini: 443 nuovi casi, tre i decessi

| 16:34 - 04 Luglio 2022

Covid dati Rimini 4 luglio 2022.

Nel riminese 443 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Aumentano a due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Si registrano in provincia 3 decessi: una donna di 46 anni e due uomini di 82 e 83 anni. In regione sono in totale 13 i decessi, mentre i casi di positività, sono 4.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.267 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.247 molecolari e 5.020 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 43,9%.



Vaccinazioni



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.589.181 dosi; sul totale sono 3.794.140 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.924.072.