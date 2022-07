Rimini, sulla ciclabile alle 2 di notte, patente ritirata e scooter ritirato, va in escandescenza: arrestato 29enne

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 04 Luglio 2022

Scooter su ciclabile (foto repertorio).

La corsa sul ciclomotore lungo un percorso ciclabile alle 2 del mattino di domenica ha richiamato immediatamente l’attenzione degli agenti della Polizia Municipale di Rimini, che ha subito fermato l'uomo.



Effettuati i controlli con l’etilometro e accertato lo stato di evidente ebbrezza, al ventinovenne, è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Una notizia, però, che ha mandato su tutte le furie l'uomo, il quale ha iniziato a prendere a calci e pugni l’auto degli agenti.



E' stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato a un bene della pubblica amministrazione. E' stato successivamente appurato anche l’uso di sostanze stupefacenti.



Questa mattina, lunedì 4 luglio, si è svolto il processo in Tribunale per direttissima: al ragazzo è stata convalidata la misura di coercizione cautelare personale e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana