Scadenza Tari: il 16 luglio scade la prima rata o rata unica per l'anno 2022. Ecco come procedere

| 14:25 - 04 Luglio 2022

Scadenza Tari.

Entro il prossimo 16 luglio va pagata la prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti. Per il versamento occorre utilizzare l’F24 semplificato che i cittadini hanno ricevuto all’indirizzo di residenza dagli uffici comunali insieme all’invito al pagamento.

In alternativa, si può versare comodamente attraverso PagoPA, accedendo alla piattaforma Linkmate.



La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



Chiunque sia possessore o detentore di immobili o locali, deve verificare di aver presentato regolare denuncia di occupazione. In mancanza, è invitato a regolarizzare la posizione a fini TariI, compilando l’apposito modello disponibile qui: https://www.comune.rimini.it/documenti/modulistica/modulistica-tassa-smaltimento-rifiuti-tari o prendendo appuntamento con i nostri Uffici, cliccando qui: https://prenotazioni.comune.rimini.it/compose/comp.php?p=pKjZk9%2Bg5ejSV6Car%2Bdu0J3X2Ng%3D



Per saperne di più www.comune.rimini.it/servizi/tributi-e-finanze/tassa-rifiuti-tari