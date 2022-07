Piadina Night: Cattolica si veste da capitale del "cibo dei romagnoli"

Eventi

Cattolica

| 14:15 - 04 Luglio 2022

Conferenza stampa "Piadina Night".

Una grande festa dedicata al prodotto simbolo della Romagna. Cattolica per un giorno veste i panni della capitale del “cibo nazionale dei romagnoli” (Giovanni Pascoli docet) ospitando la seconda edizione di Piadina Night.



Segnare in agenda venerdì 8 luglio alle ore 20.00 nella splendida Piazza del Tramonto palcoscenico di una cena sotto le stelle che vede protagonista la Piadina Romagnola IGP, accompagnata dal pesce dell’Adriatico, dai prodotti certificati regionali e da una selezione dei migliori vini regionali serviti e raccontati dai sommelier Ais.



A firmare la cena lo chef Raffaele Liuzzi, patron della Locanda Liuzzi, interprete di una cucina contemporanea che oscilla tra originalità e tradizione, che proporrà la piadina in una inedita versione gourmet, a testimonianza della grande ecletticità del prodotto, capace culturalmente di unire due estremi come Giovanni Pascoli e Samuele Bersani.



Ad accompagnare le piade gourmet una selezione di vini regionali: aperitivo con Lambrusco Spumante Metodo Classico Rosé Brut Cantina della Volta 2016. Accompagnamento al calice ad ogni portata con varie interpretazioni di Rebola delle Cantine aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori di Rimini. Servizio e raccontato a cura dei Sommelier AIS.



“Piadina Night è una grande festa della Romagna che si ritrova insieme intorno al suo prodotto simbolo, che ha ottenuto la tutela dell’Indicazione Geografica Protetta nel 2014 – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP – L’evento vuole essere itinerante e dopo la prima edizione a Rimini, abbiamo scelto Cattolica quale terra di confine tra due regioni, a testimonianza di quella ‘contaminazione’ che tanto piace alla piadina, prodotto dell’accoglienza per eccellenza. Una grande festa non poteva che proporre una versione inedita della Piadina Romagnola IGP, in versione gourmet, interpretata da un grande chef come Raffaele Liuzzi”.





“Presentiamo un nuovo evento – commenta la Sindaca Franca Foronchi - tra i tantissimi in programma per questa estate a Cattolica e di questo ringrazio tutti coloro che si impegnano nella realizzazione di un calendario ricchissimo che spazia su vari asset. Quello di oggi è dedicato al food, anche in questo settore cerchiamo di offrire un’ulteriore proposta ai nostri cittadini e turisti. L’Emilia-Romagna è famosa per le eccellenze dell’enogastronomia e vogliamo proporne i prodotti a chi viene a visitarci ed è alla ricerca del “buon cibo”. Ecco perché una serata dedicata alla Piadina, riconosciuta come identitaria del nostro territorio che riusciamo a raccontare e promuovere anche attraverso eventi di questo tipo”.

“Non è scontato – aggiunge il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - che la nostra città ospiti eventi di qualità ogni sera in questa stagione. Questo è frutto di una lunga programmazione. Abbiamo puntato su tipicità, sport, musica e food. Proprio in questo senso l’iniziativa dedicata alla piadina va a nozze con gli appuntamenti che proponiamo. Voglio ringraziare, inoltre, la Regione che sta dimostrando grande attenzione verso Cattolica. Per la Piadina Night avremo ospite l’Assessore Alessio Mammi, giovedì verrà a trovarci il Sottosegretario Giammaria Manghi che si soffermerà al Festival della cultura sportiva, ed infine l’Assessore Andrea Corsini che sarà nostro ospite al concerto di Venditti e De Gregori. Coltiviamo queste relazioni che si rivelano importantissime. Invitiamo tutti a non perdere l’occasione di assaggiare le creazioni dello chef Liuzzi, orgoglio cattolichino doc”.



Piadina Night è organizzato dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP con il patrocinio del Comune di Cattolica, il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina e la collaborazione di CheftoChef Emiliaromagnacuochi e l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.



Info serata.



Il Menù



Centro tavola

La Piadina Romagnola IGP incontra l’Emilia

In degustazione Piadina Romagnola IGP con Salame Piacentino DOP, Salame Felino IGP, Parmigiano Reggiano DOP





Le Proposte delle Chef Raffaele Liuzzi

Piadina Romagnola IGP in Carpione

Sardoncini di EcoPesce Cesenatico, Spiedino di Cozza Romagnola e Mortadella di Bologna IGP

La Piada del Giorno Prima - Minestra di Piadina Romagnola IGP

Gamberetti Rosa Nostrani, di EcoPesce Cesenatico, Aglio Nero di Voghiera di NeroFermento

Millefoglie di Piadina Romagnola IGP

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e Patata di Bologna DOP

Spirale di Piadina Romagnola IGP Affumicata

Squacquerone di Romagna DOP Caseificio Pascoli, Ciliegie di Vignola IGP, Aceto Balsamico di Modena



Vini

Aperitivo con Lambrusco Spumante Metodo Classico Rosé Brut Cantina della Volta 2016. Accompagnamento al calice ad ogni portata con varie interpretazioni di Rebola delle Cantine aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori di Rimini. Servizio e raccontato a cura dei Sommelier AIS.



Costo serata: 35 euro

Acquista posto in esclusiva: https://shop.emiliaromagnavini.it/eventi/piadina-night-cattolica-8-luglio-2022.19.html