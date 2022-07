Calcio, gli ex Rimini Pezzi e Semprini nel Tre Fiori in Conference League

Sport

Rimini

| 13:12 - 04 Luglio 2022

Andy Selva.

Tutto pronto in casa Tre Fiori per la gara d’andata del primo turno di League che giovedì 7 luglio vedrà i gialloblù di Fiorentino opposti ai lussemburghesi del Fola Esch (inizio ore 20:00 allo stadio “Mayrisch” di Esch-sur-Alzette). Ritorno programmato giovedì 14 luglio al San Marino Stadium.

La società gialloblù ha ufficializzato la rosa messa a disposizione del tecnico Andy Selva per queste prime sfide internazionali della nuova stagione. A sfidare il Fola Esch, che ha chiuso l’ultima stagione al terzo posto nella massima serie lussemburghese, ci sarà un gruppo collaudato e coeso, rinforzato ad alcuni volti nuovi, a cominciare dall’ex Forlì Enrico Pezzi, dal portiere ex Rimini, Romagna Centro e Forlì, Alessandro Semprini e dall’attaccante classe 1999 Massimo Goh, che vanta un passato nelle giovanili della Juventus e una carriera trascorsa tra serie C e serie D.

“Riteniamo di avere allestito una buona squadra – dice il direttore generale Giacomo Benedettini -. Siamo consapevoli che andremo ad affrontare un avversario difficile, molto ben strutturato e organizzato, ma ci giocheremo al meglio le nostre carte nelle due partite”.



La rosa del Tre Fiori

PORTIERI: 27 Alessandro Semprini, 25 Alex Castagnoli, 12 Lorenzo Fabbri.

DIFENSORI: 24 Giacomo Matteoni, 24 Manuel Ricci, 22 Nicola Della Valle, Luca Censoni, 3 Eros Grani, 6 Enrico Pezzi, 16 Umberto De Lucia.

CENTROCAMPISTI: 19 Giacomo Pracucci, 7 Andrea Corinti, 4 Andrea Tamagnini, 15 Federico Dolcini, 11 Andrea De Falco, 23 Pasquale Lo Russo, 5 Martin Adam Adami, 13 Mirko Mantovani, 17 Mario Ferri, 18 Thomas Rastelli.

ATTACCANTI: 21 Federico Ciccione, 20 Alan Bertozzi, 10 Bojan Gjuuchinoski, 14 Massimo Goh, 9 Joul Nunez Mastroianni.



STAFF TECNICO

Allenatore: Andy Selva

Vice allenatore: Alberto Manca

Preparatore dei portieri: Gianluca Montanari

Fisioterapista: Giacomo Mancini

Preparatore atletico: Filippo Dolci

Direttore tecnico: Giorgio Leoni