Al San Marino Outlet musica e show per adulti e bambini

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:30 - 04 Luglio 2022

San Marino Outlet.

Dopo il successo della festa che celebrava il primo anno di attività, San Marino Outlet Experience lancia "Shopping @ sunset", un programma di eventi serali gratuiti per adulti, bambini e famiglie.



Tutti i mercoledì dal prossimo 6 luglio fino al 7 settembre, sono in programma serate musicali a tema in collaborazione con Papeete Beach e l' apertura speciale serale fino alle 23. L'animazione dell'iconico locale di Milano Marittima si sposterà all'interno di San Marino Outlet Experience per le serate, accompagnata dagli storici dj del Papeete Beach. Si parte il 6 luglio dalle 18.00 con Matteo Domenichini DJ e l'animazione a tema Shaman.



Il giovedì sera sarà invece dedicato ai bambini, con attività di intrattenimento dalle 17.30. Dalle 19.30 ogni bambino potrà costruire la sua automobilina di carta con la quale assistere, dalle 21.00, ad una serie di cartoni animati di successo nella modalità del drive-in. Prima proiezione quella di "Wonder park" programmata per il 7 luglio (l'evento è gratuito ma è necessario prenotare le automobiline qui.



Sempre il giovedì, nelle date del 14 e 28 luglio e 11 e 25 settembre, sono in programma gli show spettacolari per tutti con artisti di strada, performer, maghi e ballerini.