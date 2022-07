Poggio Torriana: appuntamento il 5 luglio con Giulia D'Intino

Eventi

Poggio Torriana

| 12:16 - 04 Luglio 2022

Giulia D'Intino.

Prosegue, martedì 5 luglio, con il secondo appuntamento, la rassegna di incontri con l’autore presso il Parco del Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana.

Alle ore 20:45 circa, la santarcangiolese Giulia D’Intino presenterà al pubblico il suo romanzo d’esordio “Come i granchi a primavera” (Bookabook 2021), affiancata dalla poggiotorrianese Annalisa Pellegrino.

L’autrice, istruttrice sportiva per la disabilità, è anche docente di Scienze motorie presso gli istituti superiori.



Il libro è la narrazione di una storia d’amicizia. Cecilia è l' allenatrice dell' AG23, una squadra di atletica composta da adolescenti con varie forme di disabilità. L' ingresso in squadra di Sara, una volontaria con la passione per il canto, cambia la sua vita per sempre. Sara si lascia guidare da Cecilia, senza paura, in un mondo fatto di parole da interpretare, codici da decifrare, occhi che sfuggono agli sguardi.

Poi una tempesta fa vacillare la fiducia che ripongono l' una nell' altra. Tutto si sgretola, anche le sicurezze di Cecilia, lasciando il posto a paure che prima non conosceva. Gli atleti della squadra vengono travolti da questa tempesta, ma saranno proprio loro a dare alle due amiche la possibilità di incontrarsi di nuovo.



La rassegna si svolge in collaborazione con le Associazioni: Ora d’Aria, Gli Amici del Mulino Sapignoli, Quotidianacom e con il contributo delle Aziende Vini Marcosanti e Vivavio Barbieri.



L’ingresso è gratuito. Al termine della serata verrà offerto un piccolo buffet a tutti i presenti.