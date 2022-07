Consenso dei sindaci, Jamil Sadegholvaad in leggero calo secondo l’indagine del Sole 24 Ore

Attualità

| 12:07 - 04 Luglio 2022

È Luigi Brugnaro (Venezia, 65%) il sindaco più amato d'Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%). Emerge dal Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso ai governatori e ai primi cittadini. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica. Tra i governatori, Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi. Zaia però quest'anno è tallonato da un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il suo exploit arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), che scende di una posizione, pur mantenendo un solido livello di gradimento con il suo 65%. Nella parte alta della classifica compaiono anche i primi cittadini delle grandi città mentre negli anni scorsi erano sempre penalizzati. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si posiziona al 56esimo posto. Il dato passa dal 51,3% al 51%, quindi un -0,3%.