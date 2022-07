Motociclismo, il verucchiese Mirco Bettini sul podio della Gibraltar Race PraRiPra Edition

Sport

Verucchio

| 11:47 - 04 Luglio 2022

Mirco Bettini alla Gibraltar Race - foto di Alessio Corradini.

Mirco Bettini, 59 anni, nativo di Novafeltria e residente a Verucchio, sul podio della Gibraltar Race PraRiPra Edition la moto challenge che coinvolge i più importanti piloti a livello internazionale. La gara si è svolta su un percorso Praga - Riga - Praga di circa 5500 km di cui circa la metà fuoristrada. Bettini, una grande passione per le due ruote, in sella ad una moto dall'età di 14 anni, è arrivato primo su oltre 70 piloti provenienti da 15 nazioni diverse. Ha stravinto non solo la sua categoria ma è finito sul gradino più alto del podio "assoluto". "Il trofeo che mi hanno consegnato" racconta emozionato Bettini "viene passato di anno in anno a chi vince. Io lo terrò quindi per un anno per poi consegnarlo al vicintore del 2023". La gara di adventure challenege di regolarità si è sviluppata in 12 giorni con una media di circa 450/550 km al giorno da percorrere con prove speciali e check point per controllare i tempi imposti. "Siamo partiti il 19 giugno e arrivati il 2 luglio. Sei giorni di gara, uno di riposo e poi altri sei giorni in sella" racconta Bettini.



Queste le categorie della gara: Classe 21 - tutte le moto con motore pluricilindrico (no monocilindrico quindi) con ruota anteriore da 21ʺ; Classe 19 - tutte le moto con motore pluricilindrico (non monocilindrico quindi) con ruota anteriore da 19ʺ o meno; Classe SC: tutte le moto monocilindriche; Women Category - qualsiasi moto guidata da una donna pilota; Team Category: tutte le moto iscritte in un team di 3 piloti.



"Io ho partecipato nella categoria Classe 21, dove i concorrenti erano più accaniti, in sella alla Ktm 790 fornita e preparata dal Motostore di San Marino" racconta ancora Mirco Bettini "E' andato tutto quasi abbastanza bene. Le uniche difficoltà le abbiamo avute dopo il giorno di pausa, prima dell'inizio degli ultimi sei giorni di gara. La moto ha avuto qualche difficoltà di avviamento ma, fortunatamente, ha retto fino alla fine. Solo l'ultimo giorno si è fermata: avevo calcolato male i rifornimenti". L'ultima tappa è stata una gara speciale di velocità all'interno di un circuito di prova della Skoda vicino a Praga. "Una strada sterrata ma anche asfaltata" dice Bettini "E' stata una kermesse internazionale molto bella e particolare. Per me che sono in sella da tutta la vita i risultati sono iniziati ad arrivare tardi. L'età media per fare questo tipo di gara si è alzata. Le prestazioni non sono solo fisiche e l'esperienza di guida è importante". Mirco Bettini è arrivato primo, al secondo posto il francese Aymeric Apretna, 30 anni, pilota di caccia da guerra. Al terzo posto Roberto Giorgi di Ferrara del team del quale fa parte anche Bettini. Una gara che ha soddisfatto tutti, anche il campione Tiziano Internò - Rally Pov che sui social esalta la gara "Sono state due settimane incredibili passate con un sorriso a 36 denti sotto al casco ed un respiro ricolmo di desiderio di nuovi orizzonti. Per qualcuno la Gibraltar Race è una gara di regolarità, per altri un Rally…personalmente invece continuo a trovarla principalmente come un’incredibile avventura in grado di farti esplorare l’Europa in OffRoad."

Mirco Bettini ha partecipato con un team di 6 piloti coordinato dalla moglie Miria "Ha organizzato tutto coordinandone la logistica. E' il vero cuore pulsante del team".