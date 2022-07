Rimini, le punta il coltello contro e si fa consegnare la borsa. Donna sotto choc all’ospedale

Cronaca

Rimini

| 11:30 - 04 Luglio 2022

Il luogo dove è avvenuto il fatto e i soccorsi.

La aggredisce minacciandola con un coltello e le porta via la borsa. E' successo intorno alle 11 di oggi, lunedì 4 luglio, nei pressi di via Flaminia a Rimini. Una signora, che era in bicicletta, è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato contro un coltello, intimandole di consegnare la borsa, prima di dileguarsi. La donna ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto ed è stata soccorsa dalle commesse di un negozio di cibo per animali nelle vicinanze. La signora si è sentita poco bene ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale.