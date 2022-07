Cristina d'Avena al ristorante Bell'Aria per una cena di pesce

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:02 - 04 Luglio 2022

Cristina d'Avena, Chiara Galiazzo e Nicola Vitiello, a cena al "Bell'Aria".

Seduti attorno ad una cena di pesce, ieri sera, domenica 3 luglio, al ristorante Bell'Aria di via Alfonso Pinzon, erano presenti Cristina d'Avena, l'idolo canoro delle canzoni per bambini, Chiara Galiazzo, la vincitrice di X-Factor edizione 2012 ed una voce storica di Radio Deejay, Nicola Vitiello.



I tre special-guest, in attesa del "Cristina Summer Friends", erano accompagnati dal sindaco Filippo Giorgetti. Nei nuovi eleganti dehors del ristorante che si affaccia sul porto di Bellaria, hanno degustato antipasti di pesce, bruschetta e misticanza di erbe selvatiche: un menù leggero, ma dai profumi e dai sapori raffinati, prima di affrontare una serata di grande spettacolo.