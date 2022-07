Crisi idrica, perché non usare l'acqua del Sourcion di Viserbella? La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:45 - 04 Luglio 2022

Il tubo che scarica l'acqua del Sourcion in mare - nella gallery il cartello che segnala la posizione della fonte.

Nelle assolate giornate estive, ma anche durante le stagioni fredde, chi si trova a passeggiare sulla spiaggia di Rimini Nord, fa sempre una tappa al Sourcion. La fonte, che sgorga direttamente in mare, riversa acqua freddissima e in questi giorni di calura, è un punto di refrigerio imprescindibile. Un lettore di altarimini.it segnala al nostro numero whatsapp 347 8809485 la presenza di questa fonte, che si trova all'altezza del bagno 43 di Viserbella. "L'ormai famosa fonte denominata "Sourcion" che versa direttamente in mare una quantità di acqua pura, fresca, cristallina e da come dicono anche potabile nella quantità di 5 litri al secondo" dice il nostro lettore "Acqua che, adeguatamente gestita, potrebbe evitare eventuali possibili restrizioni anche nel comune di Rimini per quanto riguarda l'irrigazione, l'annaffiatura, il lavaggio auto... Tenendo conto che l'acqua sgorga 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 potrebbe essere una mano santa per il nostro territorio. Sono certo che l'amministrazione comunale possa valutare con dei tecnici esperti del settore la metodologia per la deviazione e lo stoccaggio di parte dell'enorme quantitativo d'acqua che va a perdersi nel mare e scongiurare eventuali provvedimenti con conseguenti sanzioni per chi non andrebbe a rispettare l'ordinanza."





Per le vostre segnalazioni whatsapp 347 8809485