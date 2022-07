Il disegnatore di Ken il Guerriero, Junichi Hayama, ha realizzato il manifesto del Comics Festival di San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 09:41 - 04 Luglio 2022

La locandina del San Marino Comics Festival di quest'anno.

Direttamente dal lontano Oriente, il Maestro Junichi Hayama ha realizzato l'illustrazione per il manifesto della nona edizione di San Marino Comics Festival.

Il Maestro, character designer di Ken il Guerriero (Hokuto no Ken), sarà ospite del festival il 26, 27 e 28 agosto, dove verranno organizzati meet & greet, mostre e panel con il pubblico.



Hayama è il primo ospite giapponese a volare in Italia dopo il periodo di pandemia ed ha accolto con entusiasmo l'invito dell' organizzazione che gli ha richiesto la realizzazione di un manifesto che richiamasse il mondo della “fantasia” e del “fantastico” (che sono il tema principale del San Marino Comics Festival di quest’anno), basandosi sul paesaggio di San Marino.



"Mi ha fatto molto piacere ricevere la commissione di una locandina per un evento italiano; è la prima volta - commenta il Maestro Hayama - Mi piace molto la storia, sia giapponese che di altri paesi. Sono stato in Italia ed ho ricevuto tante gratificazioni dagli italiani. Con i miei pennelli ho voluto creare un' immagine ispirata alla storia e alla grandezza di San Marino. Il cavaliere in groppa al suo cavallo, pronto a difendere i propri luoghi , mi sembrava l'immagine più adatta per rappresentare questo luogo incantato che non vedo l'ora di poter scoprire nei giorni dell' evento, sicuro dell' ottima ospitalità che riceverò. E' stato emozionante per me realizzare una scenografia partendo dalle bellissime immagini ricevute. Spero che la locandina piaccia a tutti i visitatori dell' evento ed a tutta la popolazione della Repubblica di San Marino."



San Marino Comics Festival è pronta a tornare dopo il successo dell'edizione scorsa, che ha raggiunto i 53000 visitatori, con tantissimi ospiti, cosplay, steampunk, musica e spettacoli a partire dal 26 fino al 28 agosto.