Torna Fabrizio Bosso in concerto sotto le luci del tramonto

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 09:20 - 04 Luglio 2022

Fabrizio Bosso in concerto.



Dopo il grande successo del Concerto all'Alba della Notte Rosa, Fabrizio Bosso torna con la sua tromba martedì 5 luglio alle ore 20.15, questa volta con le luci magiche del tramonto, nel suggestivo scenario della terrazza del Castello di Albereto.



Per la prima volta, il protagonista sarà lo Spiritual Trio, che è uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio Bosso in cui il trombettista, con l’organista Alberto Marsico e il batterista Alessandro Minetto, rende omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.



Il primo album, “Spiritual” (2011), affrontava un repertorio radicato nella tradizione popolare nera. In “Purple” (2013), il trio ha scelto di esplorare ulteriormente quel mondo, alla ricerca di un repertorio – tanto tradizionale quanto moderno – in cui potersi esprimere al meglio.

Con il terzo album, “Someday” (2019), il passaggio ulteriore è stato quello di ampliare ulteriormente la ricerca fra brani che, pur non provenendo dalla tradizione Spiritual, potessero essere reinterpretati in quella chiave e, soprattutto, essere apprezzati nella sonorità del Trio.

I concerti dello Spiritual Trio attraversano tutto il percorso mantenendo i brani più significativi dei diversi lavori discografici, in un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte e di emozioni.



Il biglietto intero ha un costo di 20,00 euro. Per i ragazzi fino a 14 anni, il biglietto è di 15,00 euro.



In caso di maltempo il concerto sarà effettuato nel Teatro Rosaspina di Montescudo.