Basket, i riminesi Angeli e Benatti vincono l'Europeo Over 55 e 60

Sport

Rimini

| 20:03 - 03 Luglio 2022

Da sinistra Alessandro Angeli in azione e Maurizio Benatti.

C'è un po' di Rimini nella doppia impresa azzurra negli Europei Over di Malaga in Spagna. L'ex play della Marr Rimini, Maurizio Benatti, è il coach della Nazionale Over 60 che si è laureata campione superando in finalissima la Slovenia detentrice del Titolo. Una squadra azzurra armonica e ben costruita che ha potuto contare – particolare importante – su ben due americani naturalizzati, Dan Gay e Chris Mc Nealy, che già avevano disputato competizioni internazionali in azzurro. Grazie a loro, ma anche a Tortù e all’ala tiratrice Magaddino, il reparto dei lunghi si è fatto ben valere. Veterani di cento battaglie sono il giuliano Tirel, anch’egli collezionista di medaglie preziose in varie categorie, e il bolognese Gianni, oltre al pratese Luca Magni.

Ecco la squadra azzurra: Angelo Bianco, Fabio Bortolini, Massimo Falcin, Dan Gay, Roberto Gianni, Andrea Magaddino, Enrico Marina, Luca Magni, Chris Mc Nealy, Sandro Musmeci, Marco Tirel, Roberto Tortù. Allenatore: Maurizio Benatti, Team Manager: Loris Benelli.



Titoo europeo anche per la squadra azzurra Over 55 di coach Marinucci. In finale ha battuto la Serbia (in semifinale ha strapazzato la Germania 102-54) per 74-55 con il riminese Alessandro Angeli in grande spolvero, come del resto in tutta la rassegna. Questa volta l'asso riminese ha realizzato un bottino di 29 punti, a seguire Riccardo Esposito con 15. In semifinale l'Italia ha avuto la meglio sul Maxibasket Milano guidato da coach Angiulli per 59-78 (per Angeli 20, Esposito 27, Capone 19).

Complimenti ai due evergreen di casa nostra.