Misano, turista minacciata con la pistola e rapinata del rolex

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:18 - 03 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Disavventura per una turista modenese, rapinata alla mezzanotte di oggi (domenica 3 luglio). I fatti sono avvenuti sulla via Litoranea Nord di Misano, in un parcheggio: la donna stava salendo sulla propria automobile, dopo aver trascorso la serata in un ristorante, quando è arrivato il rapinatore, con il volto travisato dal casco e armato di pistola, forse un'arma giocattolo. L'uomo le ha portato via il rolex ed è scappato a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.