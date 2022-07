Riccione, si tuffa dal pedalò e rischia di annegare

Cronaca

Riccione

| 18:12 - 03 Luglio 2022

Oscar Raggini, il bagnino intervenuto.



Momenti di concitazione questo pomeriggio (domenica 3 luglio), intorno alle 17.17, nelle acque tra i bagni 113 e 115 di Riccione, dove un giovane di origine straniera ha rischiato di annegare dopo un tuffo dal pedalò. A intervenire per i soccorsi è stato Oscar Raggini della cooperativa bagnini di Riccione: uscito in mare con il moscone, ha sentito le grida da un gruppo di persone. Il giovane si era tuffato dal pedalò, convinto di trovarsi in una zona in cui toccava, palesando difficoltà e iniziando a bere acqua. Il bagnino di salvataggio ha soccorso il bagnante, che era in stato confusionale, ma respirava, portandolo a riva, dove è intervenuto anche un altro bagnino, Rodolfo Montanari. In poco tempo è arrivata l'ambulanza del 118, ma fortunatamente il bagnante era già fuori pericolo.