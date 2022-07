Calcio D, United Riccione: per la difesa ecco Mirko Biguzzi. In arrivo Brunetti

Sport

Riccione

| 13:51 - 03 Luglio 2022

Mirko Biguzzi.

Lo United Riccione - così' si chiama ora la Fya - ha definito l'ingaggio del difensore centrale mancino di 1,90 Mirko Biguzzi con esperienza pluriennale nel settore giovanile del Cesena e l’ultimo anno reduce da un’ottima esperienza al Sasso Marconi in Serie D con una ventina di presenze. Ha sottoscritto un accordo biennale. Nelle prossime ore possibile l'arrivo di Alessandro Brunetti (classe 1992) nell’ultima stagione in forza all’Aquila. In passato il centrale difensivo aveva vestito anche le maglie di Forlì e Cesena.

La squadra sarà in ritiro in Abruzzo, ad Ateleta (provincia dell’Aquila) dal 19 al 29 luglio. Si sta organizzando un triangolare con Rimini e Victor San Marino :da definire ancora la località e la data.