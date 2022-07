Diego Rinaldi, un riminese vince il tricolore di Football Americano

Sport

Rimini

| 13:00 - 03 Luglio 2022

Diego Rinaldi.



di Riccardo Giannini



Allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna si è disputata la finale del campionato italiano di Football Americano. A trionfare sono stati i Guelfi Firenze, che hanno battuto 21 a 17 i Seamen di Milano. Il team fiorentino, che nell'albo d'oro è stato preceduto dai Panthers Parma, ha conquistato così il primo titolo della sua storia, a cui ha contribuito anche un riminese: Diego Rinaldi, 25 anni, ricercatore all'università di Bologna originario di Novafeltria: "Noi eravamo la squadra Underdog, in sostanza i nostri avversari erano i favoriti. Ma questo ci ha dato tanta carica. Abbiamo rispettato alla perfezione i piani per la gara e tutto è andato per il meglio. La difesa, che è il mio reparto, ha bloccato il miglior attacco del campionato: i 17 punti rappresentano per loro un record negativo. Sono felice per la prestazione di tutta la squadra e per questa splendida vittoria".



Diego, quando hai iniziato a fare Football Americano e qual è stato il tuo percorso agonistico?

"Ho iniziato nel 2016, appena mi sono trasferito a Bologna per studiare all'università. Ho giocato per i Warriors Bologna per un anno, poi sono stato fermo 12 mesi. Ho ripreso a Imola e da due anni sono a Firenze in prestito".



Il prossimo anno rimarrai a Firenze per cercare il bis?

"Penso di rimanere qui a Firenze, nella città in cui vivo"



In Provincia di Rimini il Football Americano non ha ancora attecchito.

"Assolutamente no. La squadra più vicina, da Rimini, è Ravenna, oppure Pesaro. Sono squadre di Terza Categoria, per cui se si vuole giocare il Football Americano ad alto livello bisogna guardare ad Ancona e Bologna, che fanno entrambe la serie A".